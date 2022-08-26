پیری جمعیت کشور را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی قبل از ظهر جمعه با سفر به شهر تبریز در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: متأسفانه ایران به دلیل سیاست‌های غلط گذشته از حیث افزایش جمعیت روند معکوس دارد.

وی افزود: اگر در ۱۰ سال آینده به صورت جدی به این موضوع اهتمام نشود کشور در آینده با چالش افزایش جمعیت پیری مواجه خواهد شد.

وزیر بهداشت گفت: براساس اعلام سازمان‌های بین المللی بهداشتی در جهان، ایران اسلامی جزو ۶ کشور برتر مقابله کننده با ویروس کرونا بوده و این موفقیت با تلاش همه جانبه دولت و مردم به دست آمده است.

وی افزود: دولت سیزدهم در حالی کار را تحویل گرفت که به دلیل نبود واکسن کرونا در کشور مردم به ارمنستان سفر می‌کردند اما اکنون با فعالیت شش مرکز تولید واکسن، ۵۰ میلیون واکسن ذخیره داریم و حتی بخشی از واکسن‌های تولیدی کشور نیز صادر شده و آمادگی صادرات بیشتر را نیز داریم.

عین اللهی افزایش حمایت‌های از بیمه همگانی را از اولویت‌های دولت و مجلس شورای اسلامی برشمرد و گفت: در بودجه سال جاری ۶ هزار میلیارد تومان میزان اعتبارات بیمه‌ای افزایش یافته است.

وی گفت: تا ۶ میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه تحت پوشش بیمه همگانی قرار می‌گیرند که این موضوع باعث عدالت اجتماعی خواهد شد.