به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز بیان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند تا با ایران ارتباط تجاری داشته باشند این در حالی است که هنوز برجام به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برگزاری رفراندوم با دستور امام خمینی شاهد این بودیم که ٩٨ درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی موافق دادند که این موضوع در تمام جهان بی سابقه بوده است.

او ادامه داد: دشمنان که ضربه سنگینی از پیروزی انقلاب دیده بودند بر آن شدند که به جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند که از جمله این اقدامات خرابکارانه می‌توان به ترور شخصیت‌های نظام اشاره کرد این در حالی است که رویدادهای بزرگی در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد که ٧٠ درصد از جمعیت از آن آگاهی ندارند.

وی افزود: دشمن در تلاش است تا بر ایران و سایر کشورهای منطقه که جمعیتی بالغ بر ۵٠٠ میلیون نفر می‌شوند حاکمیت داشته باشد از این رو از این موضوع که ایران کشور مقتدر و مستقل باشد واهمه دارد البته تحریم‌های اقتصادی آخرین تیر ترکش استکبار بود و راهی ندارند جز اینکه با ایران کنار بیایند و برجام را بپذیرند به ویژه در شرایط کنونی که سیاست خارجی واحدی از صدر کشور تا مجریان یکی است.

رضایی عنوان کرد: همان سیاستی که رهبر دارد، دولت و مجلس و قوه قضائیه هم دارد و امروز یک صدای واحدی از ایران به بیرون می‌رود؛ وقتی دولت سیزدهم شروع به کارکرد چندین چالش داشتیم؛ در شرق ایران آمریکا فرار کرد و طالبان مستقر شد همزمان با دولت آیت‌الله رئیسی در جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس اسرائیل وارد شدند و رابطه رسمی برقرار کردند، در شمال ایران بین قفقاز و ارمنستان زد و خوردهای جدی صورت گرفت در غرب ایران در عراق و سوریه نیز درگیری جدی و چالش وجود دارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: از جمله رویدادهای مهم می‌توان به مذاکرات برجام، درگیری روسیه و اوکراین و از بین رفتن ۴٠ درصد از منابع غذایی جهان و درگیری چین و تایوان اشاره کرد که این رویدادها تاکنون تأثیری بر ایران نداشته است.

وی همچنین در خصوص شیوع کرونا تاکید کرد: با توجه به اقداماتی که در دولت صورت گرفت شاهد بودیم که با شیوع گسترده ویروس کرونا دولت توانست آن را شکست دهد و از جمله. کشورهای پیشرو در مقابله با ویروس کرونا بوده است.

وی با بیان اینکه تجارت و ترانزیت مسئله دیگر این دولت است، گفت: درآمدهای ارزی ۲ برابر شده و در صادرات نفت با وجود اینکه تحریم شدیم اما ثابت کردیم می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم در حالی که برجام هنوز به نتیجه نرسیده است و صادرات غیرنفتی نیز جهش بزرگی کرده و بسیاری از کشورها کالاهای ما را می‌پذیرند.

به گفته او اگر استان‌های جنوبی کشور نظیر فارس بوشهر و خوزستان در کنار هم فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند شاهد خواهیم بود که بیش از ١٠٠ میلیون دلار ارز آوری به کشور صورت گرفته و معیشت مردم بهبود می‌یابد.

رضایی معتقد است: تورم در حال اصلاح است و طی دو ماه آینده نتیجه کاهش تورم در زندگی مردم دیده خواهد شد.