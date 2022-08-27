چهارمین خانه احسان ستاد اجرایی فرمان امام خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شکیبایی در آئین افتتاحیه خانه احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که در مسجد موسی ابن جعفر (ع) محله نیروگاه بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: خانه احسان این محله چهارمین خانه احسان خراسان شمالی است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خراسان شمالی تصریح کرد: افتتاح خانه‌های احسان در قالب برنامه‌های تحول‌آفرین و توانمندسازی محلات هدف ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: افتتاح این مراکز با هدف انگیزه‌بخشی به ظرفیت‌های مغفول مانده محلات کمتر برخوردار است.

شکیبایی با اشاره به خانه‌های احسان افتتاح شده در محله احمدآباد بجنورد خاطر نشان کرد: تجربه‌های خوب کسب شده در این محله در شهرستان‌های شیروان و اسفراین نیز به کار گرفته شد تا طعم شیرین خدمت‌رسانی به مردم چشانده شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افزود: کمک‌رسانی در حوزه‌های آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی کودکان ساکن در مناطق کمتر برخوردار یکی دیگر از اهداف ایجاد خانه‌های احسان است.

وی بیان کرد: بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مسیر متعالی و مقدس خدمت‌رسانی به مردم با هلال احمر، بهزیستی کمیته امداد و پایگاه‌های مقاومت بسیج هم‌افزایی دارد.