به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، ویلیام فریدکین کارگردان «جن‌گیر» و «ارتباط فرانسوی» پس از ۵ سال اولین فیلمش را با بازی کیفر ساترلند می‌سازد.

این فیلم اقتباسی از رمان برنده پولیتز نوشته هرمن ووک با عنوان «دادگاه نظامی شورش کین» ساخته می‌شود. کیفر ساترلند بازیگر سریال «۲۴» در حال مذاکره برای پیوستن به این فیلم است.

ویلیام فریدکین در ۸۷ سالگی این فیلم را کارگردانی خواهد کرد.

کیفر ساترلند در این فیلم در نقش ستوان فرمانده کویگ بازی می‌کند و فیلمنامه فیلم از خود ووک است.

«دادگاه نظامی شورش کین» فقط صحنه دادگاه نظامی را نشان می‌دهد و مخاطب را در جایگاه هیات منصفه می‌گذارد و هیچیک از رویدادهایی را که منجر به این دادگاه شده عیان نمی‌کند.

تولید فیلم قرار است از ژانویه آغاز شود و آنابل دان و مت پارکر تهیه کنندگان آن در حال انتخاب بازیگران هستند.

همفری بوگارت سال ۱۹۵۴ در فیلم اقتباسی «شورش کین» به کارگردانی ادوارد دمیتریک بازی کرد، اما قبل از آن نسخه تئاتری این اثر به کارگردانی و با بازی چارلتون هستون روی صحنه رفت. یک فیلم تلویزیونی هم در سال ۱۹۸۸ به کارگردانی رابرت آلتمن با بازی برد دیویس در نقش کویک ساخته شد.

فریدکین آخرین بار سال ۲۰۱۷ با کارگردانی فیلم مستند «شیطان و پدر آمورث» روی پرده رفت و پیش از آن در سال ۲۰۱۱ «جو قاتل» با بازی متیو مک‌کانهی را ساخته بود. وی برنده اسکار بهترین کارگردانی برای فیلم «ارتباط فرانسوی» است.

فریدکین در مصاحبه با ددلاین گفته است اثر اصلی برای جنگ جهانی دوم نوشته شده، و ووک همه خشم کشور به خاطر پرل هاربر را در آن گنجانده است اما وی آن را امروزی کرده است.

فریدکین افزود: در نیروی دریایی آمریکا هیچوقت شورشی رخ نداده و هرمان ووک تنها شورش نظامی را به شکل مجازی و تنها از طریق دیالوگ‌هایی بی‌نظیر خلق کرده است.