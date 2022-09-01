مشکلات دستگاه قضا در خدمت رسانی به مردم خدشه وارد نکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای صبح پنجشنبه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان یزد اظهار داشت: مردم یزد، مردمی سختکوش، متدین، انقلابی و ولایی هستند و همکاران ما در دستگاه قضایی از این ویژگی ها بهره مند هستند.

وی عنوان کرد: با هدف مشخص و مقدسی انقلاب شد و در مسیر انقلاب سختی ها، شهادت‌ها و مرارت ها کشیده شد تا به مقصد اعلی دست پیدا کنیم و استان یزد که امروز کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، نزدیک به ۴ هزار شهید، ۹ هزار جانباز و ۸۰۰ آزاده دارد و این یک قلم از تلاش های استان برای رسیدن به مقصد اعلی است.

محسنی اژه ای ادامه داد: ما می خواهیم زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت و جزو خون خواهان اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و این مهم مردان استوره و مقاومی همچون کسانی که تاکنون در این راه شهید شده اند، می خواهد.

وی تاکید کرد: یزد در سالهای دور از پیروزی انقلاب همواره در بسیاری از امور پیشتاز بود و یکی از مواردی که یزد و علمای بزرگ آن پیشتاز بودند، کمک رسانی به مردم در وقایعی نظیر سیل و زلزله و … بود همچنین یزد در خدمت رسانی به سلامت مردم از سالیان پیش شهرت داشت و اکنون نیز یزد قطب پزشکی کشور است و امیدواریم در این زمینه نیز بتوانیم خدمتگزاری درستی برای مردم داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه خطاب به کارکنان دستگاه قضایی عنوان کرد: درد شما را می فهمم و سختی کار شما را درک می کنم زیرا دادیار، دادستان و … بوده ام و در همه مراحل کار حضور داشته ام بنابراین سختی کار را درک می کنم اما در طول یک سال گذشته، همکاران شما در ستاد، تلاش های بسیاری کردند اما در مواردی هنوز تلاش ها به نتیجه نرسیده و این به معنای نداشتن دغدغه نیست.

محسنی اژه ای بیان کرد: مشکلات موجود، تحریم های ظالمانه، کرونا، ضعف مدیریت ها و عقب ماندگی ها گروه های مختلف مردم را درگیر کرده و فقط دستگاه قضایی با آن دست به گریبان نیست.

وی در مورد سختی کار قضات نیز اظهار داشت: قبول داریم که در مواردی حتی زیان آور است اما خطیر بودن آن به خاطر حجم کار نیست بلکه بخاطر دغدغه آخرتی است و با توجه به اینکه در برخی پرونده ها قاضی هیچ راهی جز توجه و استناد به نظر کارشناسی ندارد، طبیعی است که مشکلاتی وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به مشکلات شورای حل اختلاف بیان کرد: هم مجلس و هم قوه قضائیه پیگیر حل این مشکلات است اما برخی موارد امکان مصوب شدن ندارد.

محسنی اژه ای تاکید کرد: این مردم استحقاق منت بی خدمت دارند و این مشکلات سبب نشود که در کار، قضاوت، اجرا، بازرسی و ارائه خدمت به مردم در تمام قسمت های مرتبط با قوه قضائیه، کوچکترین خدشه ای در خدمت رسانی ما به مردم شود.