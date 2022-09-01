به گزارش خبرنگار مهر، شیخ دیاباته مهاجم مدنظر باشگاه پرسپولیس است که مذاکراتی با این باشگاه ایرانی انجام داده. این مهاجم که سابقه حضور در تیم استقلال را هم دارد فصل گذشته در تیم الغرافه قطر حضور داشت اما از این تیم جدا شد و حالا در آستاه حضور در باشگاه پرسپولیس قرار دارد.

روز گذشته رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس اعلام کرد که دیاباته قرار است پنجشنبه (امروز) پاسخ نهایی خود را به این باشگاه بدهد.

این در حالی است که نشریه footmercato فرانسه هم مدعی شد دیاباته در نزدیکی‌های پرسپولیس است و به این تیم ایرانی اضافه می‌شود.

به نوشته این نشریه، این مهاجم ۳۴ ساله امیدوار بود که به تیمی در کشور فرانسه اضافه شود اما نتوانست باشگاهی پیدا کند و بنابراین راهی پرسپولیس می‌شود.