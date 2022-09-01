رشد صادرات و کاهش واردات کالا در مرزهای کرمانشاه

بختیار رحمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد صادرات کالا طی پنج ماهه نخست سال‌جاری، اظهار کرد: در این مدت یک میلیارد و ۷۹ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۸۳۵ دلار کالا به وزن ۲ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۹۷۷ تن کالا از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد است.

وی افزود: میزان کالای صادر شده در پنج ماهه نخست سال جاری این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش ۱۴ درصد افزایش و از حیث وزن رشد هشت درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به انواع کالاهای صادراتی از مرزهای کرمانشاه، تصریح کرد: میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و… از جمله کالاهای صادر شده از مرزهای کرمانشاه هستند.

رحمانی پور بیان کرد: از مجموع کالاهای صادراتی ۳۴۹ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۴۲۹ دلار کالا به وزن ۸۵۰ هزار و ۵۱۷ تن از مرز خسروی خروج داشته که بیشترین سهم صادرات استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است و گمرک پرویزخان و سومار نیز به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به کاهش واردات کالا از طریق گمرکات استان کرمانشاه در پنج ماه نخست سال جاری، خاطر نشان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۵ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۸۸۸ دلار کالا به وزن چهار هزار و ۶۲۱ تن از طریق گمرکات کرمانشاه و پرویزخان وارد کشور شده که این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۵۵ درصد و از حیث وزن ۵۸ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه شامل: آلیاژ آلومینیوم، پرایمری ریفرمر، قطعات دستگاه لیبل زن، تجهیزات خط تولید و … بوده است.

رحمانی پور به رشد ۴۹ در صدری صادرات کالا از گمرک مرزی سومار اشاره و عنوان کرد: در پنج ماهه نخست از سال جاری ۲۲۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۹۸۹ دلار کالا به وزن ۵۴۹ هزار و ۹۲۰ تن از گمرک سومار به کشور عراق صادر شده که از لحاظ ارزش ۴۹ درصد افزایش و از حیث وزن رشد ۱۸ درصدی داشته است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک سومار را میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، مصنوعات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و… بوده است.