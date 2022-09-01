به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس عبدالهی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به میزبانی مجتمع ولایت تبلیغات اسلامی سمنان با بیان اینکه «رویداد پیشگام» در استان برگزار می‌شود، تاکید کرد: این طرح به صورت کشوری است و استان سمنان ششمین میزبان آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه اساس این طرح شناسایی جوانان و نخبگان استان در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و… است، ابراز کرد: این طرح در ادامه سیاست دوره جدید مدیریت تبلیغات اسلامی یعنی طرح‌های محله محوری و حل مسائل محلات با استفاده از ظرفیت درون آن محله و محوریت مساجد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در این طرح از ظرفیت جوانان، نخبگان، فعالان هنری و فرهنگی و رسانه‌ای و… برای حل مسائل محلات کمک گرفته می‌شود، ابراز کرد: یافتن راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات با استفاده از ظرفیت جوانان، محور اصلی این طرح است.

عبدالهی با بیان اینکه این طرح هم شناسایی معضلات و هم شناسایی ظرفیت‌های رفع آن را پوشش می‌دهد، ابراز کرد: استان‌های همدان، البرز، خراسان رضوی، قزوین و یزد مجری این طرح بودند که سمنان نیز به این جمع پیوست و امیدواریم که استقبال خوبی از این طرح پیشگام شود.

وی با بیان اینکه در این رویداد معضلات شناسایی و بر اساس آنها، مربیان راهکار عملی برای آن پیشنهاد می‌دهند و از ظرفیت نخبگان هم بهره‌گیری می‌شود، گفت: محله محوری به معنای حضور مردم در حل مسائل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه علاقمندان به شرکت در این طرح می‌توانند ثبت نام کنند، بیان کرد: ۱۳ شهریورماه تا ششم مهرماه سال جاری زمان در نظر گرفته شده است.

عبدالهی با بیان اینکه این رویداد در گام اول شناسایی و کشف افراد مستعد و نخبگان جوانان را در دستور کار دارد که بتوانند مسائل استان را پیگیری کنند، گفت: ارائه راهکار برای رفع مسائل و توانمند سازی افراد مستعد در این زمینه در مرحله دوم اجرا می‌شود.