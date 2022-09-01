۷۶۰ مددجوی آذربایجان شرقی صاحب خانه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرگل صحاف در آئین افتتاح همزمان ۶۰ واحد مسکونی مددجویی در استان افزود: واگذاری این مسکن‌ها برای مددجویان، خانواده‌های دارای یک عضو معلول و خانواده دارای دو عضو معلول و بیشتر صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با افزایش ۲۹.۹ درصدی ساخت واحدهای مسکونی مددجویی در یک سال نخست دولت سیزدهم، این واحدهای مسکونی با هزینه‌ای بالغ بر ۵۷۰ میلیارد ریال تحویل مددجویان داده شده است.

وی از پرداخت ۷۴۳ مورد ودیعه مسکن به جامعه هدف بهزیستی استان در دولت سیزدهم با اعتباری افزون بر ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد.