افزایش ۵۵ درصدی ذخیره کود در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ذخیره استراتژیک کود کشاورزی در استان اردبیل ۱۱ هزار و ۶۳۷ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است.

راهب مسافر با اشاره به توزیع ۸۳ هزار و ۳۰۷ تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان گفت: این اقدام با افزایش با ۱۱ درصدی، ۷۱ هزار و ۸۳۰ تن کود ازته، با ۴۹۶ درصد افزایش بیش از هشت هزار و ۵۵۶ تن کود فسفاته و با ۵۸۰ درصد افزایش ۲ هزار و ۹۲۱ تن کود پتاسه در بین تولید کنندگان کشاورزی و زارعان استان اردبیل توزیع شده است.

وی از صدور ۱۶۲ هزار و ۵۲۷ حواله الکترونیک دریافت کود در سطح استان اردبیل خبر داد و افزود: سامانه صدور حواله الکترونیک با هدف تسهیل در روند دریافت کود توسط متقاضیان و برای جلوگیری از فروش غیرقانونی کود یارانه‌‎ای و پایش بهتر توزیع این نوع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مهرماه سال گذشته راه‌اندازی شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: تعداد کارگزاران فعال توزیع کود در استان اردبیل ۶۵ مورد است که در یک سال گذشته کود مورد نیاز بیش از ۱۲۰ هزار بهره‌بردار حوزه کشاورزی استان اردبیل تهیه شده است.

مسافر با اشاره به کشف و ضبط مقداری کود در استان طی یک سال گذشته و تشکیل ۱۰ فقره پرونده قضائی در این مورد گفت: هر گونه توزیع خارج از شبکه کود در استان غیرقانونی بوده و با متخلفان برابر ضوابط برخورد می‌شود.