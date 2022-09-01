یکپارچه سازی صنعت ایران مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح خطوط تولیدی جدید یک واحد نساجی در شهرک صنعتی کاویان فریمان اظهار کرد: در سالهای گذشته، مردم سالاری دینی در کنار قوای سه‌گانه قرار نداشت و در چند سال اخیر با توان مردمی، این مهم منجر به یکپارچگی بزرگی در کشور شده است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای هیأت دولت بر موضوع اقتصاد تاکید بسیار کرده اند که نتیجه آن منتهی به یکپارچگی بیشتر مردم و دولت می‌شود.

وی افزود: در گذشته بخشنامه‌های یک شبه منجر می‌شد که سرمایه گذاران و کارآفرینان نتوانند برنامه‌ریزی صحیحی برای آینده خود کنند.

رضایی گفت: تکمیل زنجیره تولید مورد تاکید دولت سیزدهم است و اکنون شاهد هستیم در برخی از مناطق کشور و از جمله خراسان رضوی این امر در حال تحقق است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: کشور پهناور ایران ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های معدنی، انرژی و صنعت دارد و دولت نیز بر تکمیل زنجیره تولید تاکید دارد ولی متأسفانه از آن به خوبی استفاده نشده است و مواد اولیه موجود به خارج از کشور صادر و سپس کالای تولیدی با چند برابر قیمت به کشور وارد می‌شود اما این واحد تولیدی اکنون راه تکمیل زنجیره تولید را با خلاقیت صنعتگران و کارگران خود ایجاد کرده است.