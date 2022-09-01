تسریع در بازسازی ورزشگاه عضدی رشت مطالبه مردم از وزیر ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا احمدی سنگری بعد از ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: رسانه‌های منصف به کمک انقلاب و نظام می‌شتابند که ضمن بیان مشکلات مردم می‌توانند راه گشاه مسئولین باشند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس به سفر وزیر ورزش و جوانان به استان گیلان اشاره و با بیان اینکه از وی درخواست کردیم بازسازی ورزشگاه عضدی رشت که نماد ورزشی استان گیلان است تسریع شود، افزود: با توجه به پیشرفت ۴۱ درصدی کار نیازمند تمرکز دقیق برای این پروژه بزرگ هستیم.

وی با بیان اینکه طبق قول وزیر کشور که در امروز از نزدیک از این پروژه بازدید کردند ورزشگاه عضدی تا پایان آذر ماه به بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: برای اتمام این پروژه پیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

احمدی با بیان اینکه کارخانه پوشش گیلان با ۱۲۰ نفر نیرو راه اندازی و مشغول فعالیت است، افزود: در تلاش هستیم این مجموعه ضمن تبدیل به شهرک نساجی از ظرفیت نیروی کار بیشتری بهره گیریم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به اینکه مسئله پسماند و زباله سراوان آسیب جدی به مردم زده است، گفت: در جلسه کارگروه پسماند وزارت کشور تاکید کرده‌ایم نبود ثبات در مدیریت شهری رشت در این زمینه نیز آسیب زا بوده است.