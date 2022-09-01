پیشرفت سد دالکی به ۴۱ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید رئیس مجلس از سد دالکی اظهار داشت: در راستای تأمین آب پایدار در استان بوشهر اقدامات فراوانی صورت گرفته که از جمله آنها سد دالکی است.

وی با اشاره به پیشینه کشاورزی در استان بوشهر و وابستگی معاش مردم به این شغل، تأمین آب پایدار را ضروری دانست و تسریع در تکمیل این سد را یکی از مهمترین اولویت‌ها ذکر کرد.

تأمین آب ۱۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر سد دالکی را از مهمترین پروژه‌های عمرانی استان دانست و اضافه کرد: این سد با حجم مخزن ۲۷۰ میلیون مترمکعب از نوع خاکی با هسته‌ی آسفالتی است و با ارتفاع ۱۰۵ متر، از جمله بزرگترین سدهای هسته آسفالتی ایران است.

وی افزود: تأمین آب بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تأمین می‌کند و بر خلاف دیگر پروژه‌ها، این شبکه‌ها هم اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند و تکمیل سد و بهره‌مندی کشاورزان از آب این سد همزمان خواهد بود.

تکمیل فرازبند سد

محمدی خاطر نشان کرد: سیستم انحراف این سد شامل یک فرازبند با ارتفاع ۵۶ متر و دو تونل با مجموع طول ۱۵۰۰ متر تکمیل است و هم اکنون ساخت بدنه این سد در دستورکار قرار دارد که برای احداث این فرازبند بیش از ۷۰۰ هزار مترمکعب خاکریزی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تصریح کرد: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث این سد، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و تأمین این منابع مالی، نیازمند حمایت همه‌جانبه مدیران محترم قوای مجریه و مقننه است.