به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید رئیس مجلس از سد دالکی اظهار داشت: سد دالکی به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی در استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی کمبود آب را یکی از مهمترین چالش‌ها در این شهرستان دانست و بیان کرد: تکمیل سد دالکی نقش مهمی را در تأمین آب مورد نیاز در بخش زیادی از شهرستان دشتستان خواهد داشت.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تسریع در تکمیل سد دالکی بیان کرد: تکمیل سد دلکی باعث رونق اقتصاد و کشاورزی دشتستان می‌شود.

استاندار بوشهر نیز در این بازدید اظهار کرد: سد دالکی با کنترل حجم زیادی از رواناب‌ها، ذخیره‌ای استراتژیک برای استان بوشهر خواهد بود.

احمد محمدی زاده افزود: تأمین ۸۵ هزار مترمکعب از آب شرب دشتستان، از خارج استان بوشهر انجام می‌شود و تکمیل سد دالکی، ذخیره‌ای پایدار برای شرایط بحرانی را فراهم می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: در بخش کشاورزی نیز بیش از ۸۰ هزار نفر از مردم شهرستان دشتستان به طور مستقیم از منابع آب این سد ارتزاق خواهند نمود و نخلداری و مشاغل پیرامون آن رونق دو چندانی خواهد گرفت.