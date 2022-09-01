ثبت یک فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بهرامیان بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۶ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و هشت مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۶۶ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر براثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۱۲ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته هشت بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۲۰ نفری از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.