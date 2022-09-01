فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در سه راه صغیر و در مغازه اسپرت خودرو گزارش شد، افزود: برای امدادرسانی به این حادثه نیروهای آتش نشانی از ۱۰ ایستگاه برای این عملیات اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این آتش سوزی در مغازه حدود ۱۱۰ متری با چهار دهانه اتفاق افتاد، ادامه داد: در این حادثه سه نفر از ناحیه صورت و دست‌ها دچار مصدومیت شدند.

وی با بیان اینکه همکاران ما در آتش نشانی پس از حدود دوساعت موفق به اطفا حریق شدند، ادامه داد: متأسفانه ازدحام جمعیت منجر به اختلال در روند خدمت رسانی نیروهای آتش نشانی شد.