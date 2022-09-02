به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اردبیل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با انتقاد از آتش زدن زمین‌های کشاورزی بعد از برداشت محصول اظهار کرد: تخطی از نظر کارشناسان همیشه پشیمانی، ضرر و خسارت بار می‌آورد چرا هیچ کارشناسی آتش زدن زمین‌های کشاورزی بعد از برداشت محصول را تأیید نمی‌کند.

آیت‌الله سید حسن عاملی خاطرنشان کرد: همه مواد آلی خاک و همه موجودات زنده در خاک که برای تقویت خاک لازم است از بین می‌روند این تلقی غلط این روزها برای استان ما یک خطر بزرگ درست کرده است.

امام جمعه اردبیل از جنگل فندقلو به عنوان یکی از منابع طبیعی بکر یاد کرد و افزود: خداوند برای ما جنگلی به نام فندقلو داده که در دنیا بی‌نظیر است جنگل بدون شرجی فقط در استان ما موجود است و ما همه وظیفه داریم نه تنها آن را حفظ بلکه در توسعه آن تلاش کنیم.

مسئولان بدون هیچ اغماضی اعمال حاکمیت کنند

آیت‌الله عاملی تصریح کرد: متأسفانه آتش زدن زمین کشاورزی بعد از برداشت محصول در این منطقه چندین بار کل جنگل را در معرض آتش سوزی قرار داده است که من از مسئولان می‌خواهم بدون هیچ اغماضی، اعمال حاکمیت کنند و با وضع مقررات و عقوبت‌های سنگین جرأت این خطای فاحش را از مرتکبین سلب نمایند.

وی با اشاره به مشارکت جنگنده‌های آلمانی در مانور اقیانوس هند و آرام تصریح کرد: دولت آلمان برای اولین بار جنگنده‌های بسیار پیشرفته خود را جهت مشارکت در مانور اقیانوس هند و آرام به این منطقه فرستاد تمام دولت‌ها از این اقدام آلمان تعجب کردند چون آلمان یک کشور صنعتی است و برای قدرت نظامی هزینه نکرده بود و قرار نبود بعد از جنگ جهانی دوم به یک قدرت نظامی تبدیل شود.

آیت‌الله عاملی گفت: بازگشت شهر لاچین و روستاهای اطراف آن به آذربایجان را به ملت آذربایجان تبریک می‌گوئیم و از خداوند می‌خواهیم که تمام خاک اشغال شده آذربایجان در اسرع وقت به آذربایجان عودت داده شود.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب با صراحت از مالکیت تمام قره باغ به آذربایجان دفاع کرده و ایران در تمام مجامع بین المللی در طول اشغال قره باغ به مالکیت آذربایجان رأی داده است.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: به صهیونیست‌ها که این فتنه‌ها را درست می‌کنند می‌گوئیم چند سیاست مدار و چند روزنامه را می‌توانید در آذربایجان بخرید ولی یقین داشته باشید شیعیان امیرالمومنین در آذربایجان برای شما قابل خرید نخواهند بود.

آیت‌الله عاملی بیان کرد: ما باید شاکر خداوند باشیم که قدرت انقلاب اسلامی بالاخره آمریکا این قدرت افسارگسیخته را سر میز توافق با ایران آورد و این نشان از درایت کامل مقام معظم رهبری و مقاومت ملت بزرگ ماست یک جنایت بزرگ آمریکا این است که برای سیطره بر دنیا، عقل انسان‌ها و افکار عمومی از معلومات گمراه کننده استفاده می‌کند قلب حقایق بدترین جنایت است.