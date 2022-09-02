شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، منابع رسانه ای از شهادت یک جوان فلسطینی در شمال شرق الخلیل به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خبر دادند.

در همین راستا، خبرگزاری وفا اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به سمت یک جوان فلسطینی در نزدیکی منطقه عینون در شمال شرق الخلیل تیراندازی کرده و او را به شهادت رساندند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: جوان فلسطینی مذکور در جریان عملیاتی مقاومتی، یکی از نظامیان صهیونیست را به وسیله سلاح سرد زخمی کرد و هدف شلیک گلوله توسط صهیونیستها قرار گرفت.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظامی زخمی شده در عملیات مقاومتی در الخلیل یکی از نیروهای ویژه تیپ گولانی است.