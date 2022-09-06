ارسال تجهیزات پزشکی به استان های هم مرز ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صفوی، در خصوص تمهیدات هیأت امنای صرفه جویی ارزی برای اربعین حسینی، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که امسال جمعیت زائران حضرت اباعبدالله (ع) به دلیل دو سال تعطیلی ناشی از کرونا بیش از سال‌های قبل خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی که بین مرز ایران و عراق واقع شده‌اند بر اساس نیازسنجی معاونت درمان وزارت بهداشت، تجهیزات مورد نیاز ارسال شده است، افزود: به طور مثال برای دانشگاه علوم پزشکی ایلام دستگاه‌هایی همچون مانیتور علائم حیاتی، نوار قلب، چراغ جراحی، ساکشن، سنجش اشباع اکسیژن خون به همراه ویلچر ارسال شده است.

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تصریح کرد: برای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز مانیتورهای علائم حیاتی، پمپ تزریق، الکتروکاردیوگراف (نوار قلب)، برانکارد، ساکشن، ویلچر و پالس اکسیمتر ارسال شده است.

صفوی خاطرنشان کرد: برنامه ما مبنی بر این بوده تا به بهترین نحو ممکن تجهیزات و ملزومات پزشکی را برای تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و به ویژه در حال حاضر برای استان‌های مرزی فراهم کنیم تا خدمات بیمارستانی برای زائران اباعبدالله حسین (ع) ارائه شود.

گفتنی است، در صورتی که نیاز به تجهیزات جدید باشد هیأت امنای صرفه جویی ارزی آمادگی تأمین و ارسال تجهیزات جهت خدمت رسانی به زائران را دارد.