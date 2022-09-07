به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست‌ها که به صورت زنده از طریق فضای مجازی اختصاصی سوگواره پخش خواهد شد اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد مختلف قیام امام حسین (ع) و مراسم‌های عزاداری در ایران و جهان خواهند پرداخت.

نشست بررسی فقدان کلان نگری در روایتگری عاشورا توسط حجت الاسلام محمدعلی رنجبر یکی از سلسله نشست‌هایی است که روز بیست و هفتم شهریورماه برگزار خواهد شد.

مفهوم شناسی خرافات پیرامون قیام عاشورا از دیگر نشست‌هایی است که توسط حجت الاسلام علیزاده موسوی روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ارائه خواهد شد؛ نشست تخصصی آئین عزاداری در کشورهای مختلف توسط سهیل اسعد نیز یکم مهرماه برگزار خواهد شد.

پنجشنبه هفتم مهرماه نشست تخصصی آئین‌های باشکوه عزاداری سنتی و بومی مردم توسط حجت الاسلام رمضانعلی کلاته آخرین نشست از سلسله کرسی‌های گفتگوی زنده جهان مجازی در سوگواره سیدالشهدا خواهد بود.

بر اساس این گزارش این نشست‌ها از روز ۳۰ مردادماه آغاز و اساتیدی از قبیل حجت الاسلام جواد رحیمی، حجت الاسلام حامد تقدیری، سهیل کریمی، حجت الاسلام صلح میرزایی و حجت الاسلام صدارت به ارائه دیدگاه‌های خود پیرامون موضوعات حسینی پرداختند.

گفتنی است این نشست‌ها از ساعت ۲۱ آغاز و علاقه مندان می‌توانند از طریق فضای مجازی اختصاصی سوگواره در اینستاگرام به آدرسSOOGVAREH_COM@ و فضای گروه تعاملی رسانو در ایتا به آدرس RESANO_ORG@ از این نشست‌ها استفاده کنند.