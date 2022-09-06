روسیه و آمریکا به گفت وگو درباره مبادله زندانیان ادامه خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که روسیه و آمریکا به گفتگو درباره مبادله زندانیان از طریق کانال‌های مربوطه ادامه خواهند داد.

این مقام روسی گفت: گفت و گوها از طریق کانال‌های مربوطه ادامه دارد، اما متأسفانه هنوز خبری نیست.

پیش از این، واشنگتن به مسکو پیشنهاد داده بود تا «ویکتور بوت»، تاجر روسی را که به اتهام قاچاق اسلحه در ایالات متحده محکوم به حبس است، با «بریتنی گرینر»، شهروند آمریکایی که در روسیه به دلیل قاچاق و نگهداری مواد مخدر محکوم شده است، و پل ویلان که به اتهام جاسوسی مجرم شناخته شده، مبادله کند.

تبادل احتمالی زندانیان از جمله موضوعات گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ۲۹ ژوئیه بوده است.

پیش از این، «دیمیتری پسکوف»؛ سخنگوی کرملین با تأیید اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه برای تبادل زندانی با آمریکا گفته بود: تبادل زندانی بین مسکو و واشنگتن می‌تواند در چارچوب توافق شده بین رئیسان‌جمهوری دو کشور در ژنو صورت گیرد. حال حاضر به نظر می‌رسد که نام یک زندانی دیگر به فهرست آمریکا برای آزادکردن زندانیان محکوم در روسیه افزوده شده و مشخص نیست که آیا چنین درخواستی از سوی مقامات مسکو پذیرفته شود یا خیر؟

در اواخر ژوئیه، رسانه‌های ایالات متحده گزارش دادند که واشنگتن پیشنهاد مبادله «ویکتور بوت» شهروند روس را با «بریتنی گرینر» بسکتبالیست آمریکایی و «پل ویلان» نظامی سابق آمریکا، که در روسیه بازداشت هستند، را مطرح کرده است. در این گزارش‌ها آمده بود که با این حال روسیه به دنبال یک تبادل منصفانه‌تر و افزودن یک تبعه روسی دیگر به نام «وادیم کراسیکوف» به فهرست تبادل زندانیان میان دو کشور است. ‌