صنایع بزرگ کشور به موضوع دانش بنیان ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری شامگاه سه‌شنبه در نشست اعضای ستاد اقتصاد دانش بنیان آذربایجان شرقی در محل استانداری این استان گفت: قانون جهش اقتصاد دانش بنیان به تازگی ابلاغ شده است و باعث تحول در حوزه شرکت‌های دانش بنیان خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قانون جهش اقتصاد دانش بنیان آینده ۲۰ ساله حوزه دانش بنیان کشور را با ۱۱ آئین‌نامه رقم خواهد زد، ادامه داد: در حوزه ضمانت‌ها در این قانون اختیارات کامل به صندوق‌های پژوهش و فناوری داده شده و تسهیل ارائه مکان ارزان برای فعالیت دانش بنیان نیز از طریق منوط شدن استقرار این شرکت‌ها در مناطق شهری مانند مسکن نیز موضوع دیگری است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: از جمله نتایج تصویب این قانون خلق مفاهیم جدید مانند خانه‌های خلاق و رشد هستند و بحث توسعه علوم انسانی در حوزه شرکت‌های فناوری نرم است.

ستاری ابراز داشت: زیرساخت‌های قبلی مانند صندوق‌های پژوهش و فناوری مورد توجه جدی قرار گرفته و این صندوق‌ها اکنون در حد بانک تلقی می‌شوند و برخی روش‌های تأمین مالی از جمله بورس نیز توسعه یافته و نقش صندوق‌های رشد و صندوق‌های پژوهش در این خصوص مهم است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین گفت: هفت هزار شرکت فعال در حوزه دانش بنیان کشور سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فروش کردند.

ستاری با اشاره به چالش‌های بخش دانش بنیان در حوزه اتصال صنایع بزرگ به حوزه فناوری، اظهار کرد: صنایع سنتی که بیشتر به عنوان کارخانه مطرح هستند، هر چند که در اشتغال مؤثر بوده اما اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در آن‌ها مفهوم چندانی ندارد و چنین رویکردی در حوزه مونتاژ کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها رشد یافته و اکنون شرکت‌های چند ۱۰ هزار میلیاردی در حوزه دانش بنیان داریم، گفت: لازمه تربیت نسل جدیدی از کارآفرینان خلاق است و ما نیاز به ایجاد فرهنگی داریم که به جیب و پول پدر جوان نگاه نکند بلکه چند سال آینده او را بر اساس توانمندی و مهارت‌هایش ببیند.

ستاری سپس افزود: در کشور نیاز به سیستم آموزشی داریم که نیروهایی را برای کارآفرینی و تولید ثروت تربیت کند.