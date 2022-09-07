خدمت به زوار امام حسین(ع) فرصت استثنایی برای پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سردار اشتری در بازدید میدانی از زائرسرای امام رضا (ع) درمیرجاوه بر تسریع خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین تاکید کرد.



فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: کارکنان پلیس به عنوان خدمتگزار و خادم سید الشهدا در کنار زائران آن حضرت در راه امنیت و آرامش آنان به صورت شبانه روزی تلاش می‌کنند و قطعاً این خدمت هر چه سخت‌تر باشد افتخارش نیز بیشتر است.





وی افزود: رضایتمندی زائران اباعبدالله الحسین (ع) از اولویت‌های فرماندهی انتظامی کشور در مراسم اربعین است که امیدواریم با کمک و همیاری مردم عزیز این امر محقق شود.



سردار اشتری تصریح کرد: در این راستا برنامه ریزی مناسبی جهت تسهیل در تردد، ارائه خدمات انتظامی، ترافیکی در محدوده مرز میرجاوه برای شهروندان در نظر گرفته شده که ان شاالله رضایت مندی زائران اربعین حسینی (ع) را در پی خواهد داشت.



فرمانده انتظامی کشور خاطر نشان کرد: خدمتگزاری به مردم در این مأموریت معنوی یک افتخار بزرگ برای پلیس است، فرماندهی انتظامی استان نیز همانند سال‌های گذشته با تمام توان در خدمت زائران عزیز و آرامش آنان هستند.