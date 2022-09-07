مک بوک پرو M۲ و M۱ Pro

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مک بوک پرو ۲۰۲۲ که به تازگی به دنیای تکنولوژی معرفی شده است، دارای پردازنده جدید و قدرتمندی است که M۲ نام دارد. تراشه M۲ در مک بوک ایر و مک بوک پرو در دسترس قرار خواهد گرفت. این دستگاه‌ها پیش از این، از تراشه M۱، M۱ Max و M۱ Pro بهره می‌بردند. فروشگاه اینترنتی سافتپل که انواع مک بوک ها را عرضه می‌کند، در ادامه مک بوک پرو M۲ را با مک بوک پرو M۱ Pro مقایسه خواهد کرد تا شما هنگام انتخاب بین این دو دستگاه دچار مشکل نشوید و به راحتی خرید مک بوک پرو خود را انجام دهید. با ما همراه باشید تا کمی از شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو را بیان کنیم.

ابعاد و اندازه

مک بوک پرو با تراشه M۱ Pro به صفحه نمایش ۱۴.۲ اینچی تولید و عرضه می‌شود. وزن این دستگاه معادل ۱.۵۸ کیلوگرم است. این دستگاه با تراشه M۲ نمایشگری ۱۳.۳ اینچی دارد. وزن این دستگاه ۱.۳۶ کیلوگرم می‌باشد.

نمایشگر

در نسخه ۱۳ اینچی با تراشه M۲ رزولوشن ۱۶۰۰ × ۲۵۶۰ و تراکم پیکسلی ۲۲۷ همراه است. این در صورتی است که در دستگاه ۱۴ اینچی با رزولوشن ۱۹۶۴ × ۳۰۲۴ و تراکم پیکسلی ۲۵۴ روبرو می‌باشیم. میزان روشنایی مک بوک M۲، ۵۰۰ نیت است در صورتی که این میزان روشنایی در دستگاه M۱ ۱۰۰۰ نیت می‌باشد.

این صفحه نمایش در هر دو نوع مک بوکاز Wide Color ( p۳ ) و البته سیستم True Tone پشتیبانی می‌کند. در نسخه ۱۴ اینچی از تکنولوژی ProMotion نیز برخوردار است. نرخ رفرش نمایشگر با این فناوری تغییر می‌کند و تا ۱۲۰ هرتز بالا می‌رود اما نمایشگر مدل ۱۳ اینچی روی ۶۰ هرتز ثابت می‌ماند.

دوربین

دوربین در مدل جدید تغییر خاصی نکرده است. دوربین فیس تایم با رزولوشن ۷۲۰p HD هم روی دستگاه جدید وجود دارد. دستگاه ۱۴ اینچی با تراشه M۱ Pro از دوربین ۱۰۸۰ پیکسل فیس تایم بهره می‌برد. هر دوی آنها دارای پردازنده سیگنال تصویر پیشرفته نیز هستند.

گرافیک و عملکرد ویدئویی

مک بوک پرو ۱۳ اینچی از پردازنده ۱۰ هسته‌ای بهره می‌برد. از نمایشگر خارجی ۶۰ هرتزی با رزولوشن ۶k پشتیبانی خواهد کرد. این در صورتی است که مک بوک ۱۴ اینچی از پردازنده گرافیکی ۱۴ هسته‌ای برخوردار است. نسخه ۱۶ هسته‌ای آن نیز در دسترس می‌باشد. این نسخه ۱۴ اینچی از دو نمایشگر ۶۰ هرتزی با رزولوشن ۶k پشتیبانی می‌کند.

پردازشگر

تراشه‌های سری M از قدرت و سرعت زیادی برخوردار هستند. تراشه M۱ با معرفی شرکت اپل ابتدا قدرت خود را به رخ رقبایش کشید و حالا از نسل دوم این تراشه رونمایی شده است. درست است که این تراشه از همان ساختار ۸ هسته‌ای بهره می‌برد اما تراشه M۲ حدود ۱۸ درصد نسبت به نسل قبلی خود پر سرعت تر است.

پهنای باند حافظه یکپارچه در نسخه M۲ به ۱۰۰ گیگابایت بر ثانیه رسیده است. این عدد در نسل قبل ۶۸.۲۶ گیگابایت بر ثانیه بود. انتخاب میزان رم در نسخه جدید ممکن شده است. در مک بوک با تراشه M۱ Pro رم ۱۶ گیگابایتی بود و حالا میزان رم را دستگاه جدید ۸، ۱۶ و ۲۴ گیگابایتی می‌باشد. تفاوت دیگر بین این دو دستگاه وجود موتور Media Engine در نسخه M۲ است. این موتور برای انکورد و دیکورد فایل‌ها با فرمت ProRes است.

پورت‌ها

مک بوک پرو M۲ دارای دو پورت USB-C و یک جک هدفون ۳.۵ میلی متری است. اما در نسخه ۱۴ اینچی ما با دو درگاه USB-C، جک ۳.۵ میلی متری هدفون، شارژر مگ سیف در یک طرف و در طرف دیگر با یک درگاه USB-C، یک درگاه SDXC و یک درگاه HDMIرو به رو هستیم.

باتری و شارژ

باتری مک بوک M۲ لیتیوم پلیمری است و طبق ادعای کمپانی اپل قادر به ۲۰ ساعت پخش فیلم خواهد بود و یا به شما اجازه ۱۷ ساعت وبگردی را خواهد داد. این ساعات برای مک بوک پرو ۱۴ اینچی به ترتیب ۱۷ و ۱۱ است.

حافظه داخلی

حافظه SSD مک بوک ۱۳ اینچی از ۲۵۶ گیگابایت شروع می‌شود و به ۵۱۲ گیگابایت، ۱ ترابایت و ۲ ترابایت می‌رسد. حافظه پیش فرض در مدل نسخه ۱۴ اینچی ۵۱۲ گیگابایتی است و به ۱، ۲، ۴ و ۸ ترابایت می‌رسد.

قیمت

قیمت مک بوک پرو M۲ از ۱۲۹۹ شروع می‌شود. این عدد در مورد مک بوک پرو M۱ Pro ۱۹۹۹ دلار است.. یعنی دستگاه ۱۴ اینچی قیمت بالاتری دارد.

شباهت‌ها

اگر بخواهیم کمی از شباهت‌های این دو دستگاه بگوییم می‌توانیم به سنسور تایید هویت اثر انگشت، کیبورد بک لایت همراه سنسور محیطی Ambient ، میکروفون‌های همراه دریافت امواج از تمامی جهات، وای فای ۶ اشاره کنیم. رنگ بندی این دو دستگاه نیز مشابه هم است. هر دو مدل مک بوک با رنگ‌های نقره‌ای، خاکستری و فضای تولید می‌شوند. برای کسب اطلاعات جامع و کامل در مورد قیمت، مشخصات فنی و ظاهری انواع مک بوک ایر و مک بوک پرو به فروشگاه اینترنتی https://softpple.com مراجعه نمایید. کارشناسان این مجموعه پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز خواهند بود.

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