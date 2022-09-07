آمادگی دوغارون برای استقبال از زائران امام حسین (ع)

مهدی دونده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اخبار مرتبط با ورود اتباع کشور افغانستان به عراق در رسانه‌ها اظهار کرد: با وجود طرح برخی مسائل در خصوص سفر زمینی زائران افغانستانی به عراق، با این حال ملاک ما آمادگی کامل مرز دوغارون برای استقبال از زائران امام حسین (ع) است، حتی اگر یک زائر وارد کشور شود.

فرماندار شهرستان تایباد افزود: ما با قوت در دوغارون مشغول فعالیت هستیم، سالن میزبانی به همراه فضاهای پیش بینی شده برای پذیرایی و استراحت آماده شده است، همچنین مسیر حرکت زائران از مسیرهای تردد ناوگان حمل و نقل نیز جداسازی شده است.

وی گفت: کشور میزبان قوانین خاص خود را دارد و این قوانین برای خود آنها اهمیت دارد، با این حال ما امیدواریم بستری که مهیا شده برای ورود زائران، مورد استفاده قرار گرفته و زائران بتوانند زمینی به سمت کشور عراق حرکت کنند یا اینکه به هر شیوه‌ای که این کشور اجازه می‌دهد به زیارت مشرف شوند.

دونده تاکید کرد: ما وظیفه خود را خدمت رسانی می‌دانیم و واقعاً خیرین تایباد و تمام دستگاه‌های کشور مستقر در شهرستان پای کار آمدند و شبانه روزی در حال تلاش هستند و امیدواریم بتوانیم کار در خور شأن و جایگاه زائران امام حسین (ع) انجام بدهیم.