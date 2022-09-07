حکم قصاص قاتل شهید سلمان احسانی صبح امروز اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش خبری در فضای مجازی منتشر شد که پرونده شهادت مرزبان سلمان احسانی که ۱۱ سال پیش در درگیری با قاچاقچیان سوخت در خلیج فارس به شهادت رسید هنوز تعیین تکلیف نشده است.

مادر این شهید احسانی، نیز از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد این پرونده تعیین تکلیف شود و قاتل شهید احسانی به سزای عمل خود برسد.

به گزارش مرکز رسانه با دستور رئیس قوه قضائیه در مورد تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف و مسن، این پرونده نیز پس از ۱۱ سال تعیین تکلیف شد و صبح امروز قاتل شهید احسانی قصاص شد.

در همین زمینه مادر شهید سلمان احسانی در رابطه با پرونده شهادت فرزند خود گفت: برای پیگیری اجرای حکم قصاص قاتل فرزندم سالهاست درخواست دستور رئیس قوه قضائیه در این رابطه را داشتم که این اقدام در دوره جدید قوه قضائیه انجام شد و پس از ۱۱ سال توانستم به آنچه که می‌خواستم برسم.

این مادر شهید ادامه داد: از رئیس قوه قضائیه به دلیل پیگیری احقاق حق در مورد این پرونده تشکر می‌کنم.

وی افزود: همچنین از افرادی که در این رابطه خانواده ما را همیاری و همکاری کردند درخواست و صدایمان به گوش رئیس قوه قضائیه برسد نیز کمال تشکر را داریم.