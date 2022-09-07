تشریح آخرین اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع جمع‌آوری زباله در استان‌های شمالی کشور، اظهار داشت: پس از سفر رئیس جمهور به استان‌های شمالی، دو موضوع در دستور کار اساسی و دستور کار شخص رئیس‌جمهور قرار گرفت؛ یکی موضوع پسماند است که کارگروه ملی پسماند کشور هر هفته در سازمان محیط زیست با معاونین وزرای مربوطه تشکیل می‌شود.

وی عنوان کرد: در موضوع سراوان، خوشبختانه یک برنامه عملیاتی بسیار عالی ریخته شده و دیروز هم موضوع با استاندار مطرح شد و آنجا وضعیت مناسبی دارد. دستور کار اصلی سازمان این است که باقی پسماند هم در یک بازه زمانی مشخص، با روش اجرای کار معین، محل تأمین اعتبار و بازه زمانی کاملاً مشخص شده است، ساماندهی شود.

رئیس سازمان محیط زیست کشور در رابطه با موضوع زباله سوزی، تصریح کرد: زباله برای ما سرمایه است. در حال حاضر موضوع ساری در مرحله نهایی است و نود و چند درصد پیشرفت دارد، در بحث نوشهر هم کارش انجام شده است. واقعاً موضوع به این سمت و سو رفته است که زباله ارزش افزوده شود. ما ساماندهی کرده‌ایم و دیگر اجازه تخلیه زباله داده نمی‌شود و پساب تصفیه می‌شود.

سلاجقه در رابطه با وصل شدن آب‌های ژرف به لوله کشی شهری شهرهای سیستان و بلوچستان، بیان کرد: سه آب ژرف بوده که معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور صرفاً به قصد آزمایشی آن را انجام دادند. شاید موضوعی که می‌گوئید به دلیل اضطرار انجام شده باشد و من از آن بی اطلاع هستم و حتماً آن را پیگیری خواهم کرد.

وی در رابطه با احیای دریاچه ارومیه، عنوان کرد: دومین جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شده است و صد میلیون مترمکعب آب از تصفیه خانه‌های شهرهای تبریز و ارومیه رها شده است. مشکل آب هم که حل شود حتماً انتقال ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد کانی‌سیب انجام می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان باید تکالیف خود را در زمینه کشت‌های جایگزین و کشت‌های کم آب‌بر و رهاسازی به موقع آب انجام دهد و وزارت نیرو هم باید حقابه را بر سر تالاب تحویل دهد نه در مسیر.

وی بیان کرد: در تالاب انزلی هم تاکید رئیس جمهور بر حفظ اکوسیستم و احیای این تالاب است. یک قرارگاه جهادی تشکیل شده است و قرار است در یک بازه زمانی مشخص این امر را پیگیری کنند از جمله اینکه حریم تالاب مشخص شود که انجام شده است و نیز مباحث حقوقی و ادعای برخی در مورد مالکیت نیز در حال تعیین تکلیف است.

سلاجقه اضافه کرد: قرار شد تصفیه خانه‌های صومعه‌سرا، رشت و انزلی هرچه سریع‌تر کارشان انجام شود و راه بیفتند تا هیچ گونه فاضلابی به انزلی وارد نشود. همچنین مدیریت جامع حوزه آبخیز مشرف به تالاب در حال انجام است و قرار است یک موج شکن که تالاب را با مشکل مواجه کرده حذف شود.