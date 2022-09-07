به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «خوشدلان» نوشته سعید پورصمیمی است که به عنوان اثری کمدی و با کارگردانی پریزاد سیف پاییز سال جاری روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی سعید پورصمیمی، مسعود کرامتی، بهرام ابراهیمی، رضا مولایی و الهام پاوه نژاد به عنوان بازیگران با سابقه تئاتر به ایفای نقش می‌پردازند.

بهروز پوربرجی، شاهین علایی نژاد، علی پویا قاسمی، رها خدایاری، فرزانه زینتی، شهاب عباسیان، رضا فیض‌بخش، حامد مهدی نژاد، مریم محبی، سعید محبی، محمدکیان اسماعیلی، دیگر بازیگران «خوشدلان» هستند.

سعید خانی تهیه‌کننده سینما و مدیرعامل دفتر پخش «خانه فیلم»، تهیه‌کنندگی نمایش «خوشدلان» را بر عهده دارد و نورالدین حیدری‌ماهر مجری طرح این نمایش است.

به زودی اخبار سایر عوامل، زمان و مکان اجرای نمایش «خوشدلان» منتشر می‌شود.