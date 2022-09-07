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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۳۲

آخرین تحولات عراق؛

اختصاص بودجه ۴ میلیون دلاری برای برگزاری مراسم اربعین

اختصاص بودجه ۴ میلیون دلاری برای برگزاری مراسم اربعین

سخنگوی هیئت وزیران عراق از اختصاص ۶ میلیارد دینار (معادل ۴.۱ میلیون دلار) بودجه برای برگزاری مراسم اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عراقی شفق نیوز، هیئت وزیران عراق اعلام کرد که همه قربانیان ناآرامی های اخیر در منطقه سبز بغداد شهید محسوب شده و به خانواده های آنها غرامت پرداخت می شود.

حسن ناظم سخنگوی هیئت وزیران عراق شامگاه گذشته (سه شنبه) در یک کنفرانس خبری پس از جلسه ای که در دفتر نخست وزیری با حضور مصطفی الکاظمی برگزار شد، تاکید کرد که دولت پیشبرد امور تا پایان به ماموریت ها و انجام وظایفش ادامه خواهد داد.

وی افزود: هیئت وزیران تصویب کرد که همه قربانیان ناآرامی های اخیر در منطقه سبز بغداد شهید محسوب شوند، همچنین به خانواده آنها در کنار افراد صدمه دیده در این تحولات، غرامت پرداخت شود.

سخنگوی هیئت وزیران عراق همچنین از اختصاص ۶ میلیارد دینار (معادل ۴.۱ میلیون دلار) بودجه برای برگزاری مراسم اربعین خبر داد.

در تحولی دیگر، یک منبع امنیتی در عراق اعلام کرد که کمتر از یک هزار داعشی در کشور باقی مانده است.

سخنگوی سرویس مبارزه با تروریسم عراق با اشاره به تضعیف توان داعش اعلام کرد که در شرایط کنونی شمار عناصر داعشی باقی مانده در اراضی عراق زیر ۱۰۰۰ نفر تخمین زده می شود.

کد مطلب 5584042

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