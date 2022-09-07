به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به وقوع سیلاب در برخی شهرهای کشور سودان گفت: به دنبال وقوع سیلاب و استمداد هلال احمر کشور سودان از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، محموله امدادی و بهداشتی به وزن ۶۰ تن به مناطق سیل زده سودان ارسال شد.

وی افزود: محموله ارسال شده به کشور سودان شامل ۷۰۰ تخته چادر، ۱۴۰۰ تخته موکت، ۲۸۰۰ پتو و ۱۴۰۰ بسته بهداشتی به ارزش ۵ میلیارد تومان است که در قالب یک پرواز به کشور سودان ارسال شد.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا پس از پوشش امدادی سوانح و حوادث در داخل کشور، به کمک سایر نیازمندان و مستضعفین نیز شتافته و به وظیفه انسانی خود در حد توان عمل کند. بر همین اساس به درخواست کمک هلال احمر کشور سودان جواب مثبت داده و محموله مذکور برای سیل زدگان این کشور ارسال شد.