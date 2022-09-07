«محمد عقیلی» برای چهار سال سکاندار هیئت موتورسواری قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان قم پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مازیار ناظمی رئیس این فدراسیون در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار و محمد عقیلی به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد.

در این مجمع محمد عقیلی تنها نامزد کسب ریاست هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی قم بود که اعضای مجمع صرفاً می‌توانستند به او رأی دهند.

از ۱۳ رأی اخذ شده در این مجمع ،۱۲ رأی به نام عقیلی ثبت شد و یک رأی سفید نیز توسط یکی از اعضای مجمع انتخاباتی به گلدان آرا انداخته شد.

در این مجمع انتخاباتی هم چنین انتخابات اعضای هیئت رئیسه نیز برگزار شد.

در انتخابات برگزار شده اعظم حسین پور به عنوان نایب رئیس بانوان، مهدی محمدی به عنوان خزانه دار، مصطفی چالوک به عنوان خبره ورزشی، امیرحسین سیادتی به عنوان عضو هیئت رئیسه مردان و منیره سادات صادق الوعد به عنوان عضو هیئت رئیسه زنان انتخاب شدند.