به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن فصیح معاون پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی راهکارهای بهبود ایمنی زیرگذر راه آهن تهران – تبریز در نشست مشترک با نمایندگان سازمان‌های تخصصی و مدیریت شهری خبر داد و گفت: نشست بررسی وضعیت ایمنی زیرگذر و تونل راه آهن تهران- تبریز (نیک پسندی) با حضور نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران کشور، قرارگاه خاتم الانبیا، سازمان اورژانس تهران، راه آهن استان تهران، معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گروه تخصصی شهید رجایی وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و عمرانی شهرداری تهران، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، آتش نشانی و جمعیت هلال احمر برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گزارشی در خصوص وضعیت موجود تونل توسط نماینده راه آهن تهران ارائه شد و حاضران در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نصیری اظهار کرد: در انتها مقرر شد تمرین و رزمایش مشترکی با موضوع بروز حادثه در تونل نیک پسندی با محوریت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شود. همچنین با توجه به موضوعات مطرح شده مقرر شد معضلات و مشکلات تونل تا پایان سال ۱۴۰۱ برطرف شود.