رایزنی مقام ارشد آمریکایی با وزیر نفت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، احسان عبدالجبار اسماعیل وزیر نفت عراق با یک مقام ارشد آمریکایی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، باربرا لیو، معاون امور خاورمیانه وزیر امور خارجه امریکا در دیدار با احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق، پرونده انرژی در عراق را بررسی کرد.

دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه بین امریکا و عراق و پرونده های دارای اهمیت مشترک به ویژه نفت و انرژی را بررسی کردند.

معاون وزیر خارجه امریکا که چند روزی است در عراق بسر می برد، پیش از این نیز با سایر مقامات عراق دیدار داشته است.

وی در این دیدارها بر تداوم حمایت امریکا بر امنیت و ثبات عراق تاکید کرده است.