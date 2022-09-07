  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۰

رایزنی مقام ارشد آمریکایی با وزیر نفت عراق

رایزنی مقام ارشد آمریکایی با وزیر نفت عراق

منابع عراقی به رایزنی وزیر نفت این کشور با مقام ارشد آمریکایی و محور اصلی این دیدار پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، احسان عبدالجبار اسماعیل وزیر نفت عراق با یک مقام ارشد آمریکایی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، باربرا لیو، معاون امور خاورمیانه وزیر امور خارجه امریکا در دیدار با احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق، پرونده انرژی در عراق را بررسی کرد.

دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه بین امریکا و عراق و پرونده های دارای اهمیت مشترک به ویژه نفت و انرژی را بررسی کردند.

معاون وزیر خارجه امریکا که چند روزی است در عراق بسر می برد، پیش از این نیز با سایر مقامات عراق دیدار داشته است.

وی در این دیدارها بر تداوم حمایت امریکا بر امنیت و ثبات عراق تاکید کرده است.

کد مطلب 5584249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها