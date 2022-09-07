رونمایی از آیفون ۱۴ را از لنز تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران، رویداد شرکت اپل برای معرفی خانواده آیفون ۱۴ آغاز و نسل جدید گوشی و ساعت هوشمند این شرکت، رونمایی می‌شود.

در رویداد امشب، کاربران لنز، همزمان با بسیاری از علاقه‌مندان در سراسر جهان، می‌توانند شاهد رونمایی از محصولات جدید اپل، در دفتر مرکزی این شرکت در کوپرتینوی کالیفرنیا باشند.

بنا بر اعلام منابع خبری، آیفون ۱۴، آیفون ۱۴ مکس، آیفون ۱۴ پرو و آیفون ۱۴ پرو مکس و نیز سری ۸ ساعت هوشمند اپل یا همان اپل واچ، مهمترین محصولاتی هستند که در این رویداد، رونمایی خواهند شد.

کاربران ایرانسلی لنز، می‌توانند به صورت رایگان و بدون نیاز به خرید اشتراک، این برنامه را با تعرفه تمام‌بهای اینترنت مشاهده کنند. تماشای این برنامه، با مراجعه به بخش «پخش زنده» اپلیکیشن لنز به نشان lenz.ir/live و انتخاب شبکه مربوطه، امکان‌پذیر است.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

از جمله امکانات اپلیکیشن لنز می‌توان به ایجاد دسترسی به مجموعه عظیمی از فیلم‌ها، سریال‌ها، آلبوم‌های موسیقی و برنامه‌های مستند ایرانی و خارجی، پخش زنده برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، امکان ضبط خودکار برنامه‌های زنده تلویزیون در زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، امکان مشاهده جدول برنامه‌های پخش‌شده از شبکه‌های مختلف تلویزیون، امکان مشاهده برنامه‌ها در بخش آرشیوها تا هفت روز بعد از پخش زنده، امکان افزودن برنامه‌های مورد علاقه کاربر به فهرست «علاقه‌مندی» و دسترسی آسان‌تر به آنها اشاره کرد.