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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۵۴

رونمایی از آیفون ۱۴ را از لنز تماشا کنید

رونمایی از آیفون ۱۴ را از لنز تماشا کنید

لنز ایرانسل، رویداد امشب شرکت اپل برای معرفی خانواده آیفون ۱۴ را به صورت زنده پخش می‌کند.

کد مطلب 5584400

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