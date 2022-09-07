صعود نوشاد عالمیان به جمع ۱۶ بازیکن برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز کانتندر عمان امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم در مسقط پیگیری شد. در چارچوب این روز از رقابت‌ها نوشاد عالمیان در جدول اصلی و ۳۲ نفره مسابقات مقابل نماینده پورتوریکو به برتری ۳ بر ۲ دست یافت و به جمع ۱۶ بازیکن برتر راه یافت.

نوشاد عالمیان پیش از این نمایندگان آمریکا و قطر را از پیش رو برداشته بود. این بازیکن بعد از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقدماتی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل حریف آمریکایی خود پیروز شد. سپس با همین نتیجه در دور سوم حریفی از قطر را شکست داد و به جدول اصلی راه یافت.

نوشاد عالمیان برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات روز پنجشنبه به مصاف نماینده کره جنوبی می‌رود.

نیما عالمیان و امیرحسین هدایی دیگر نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز کانتندر عمان بودند که پیش از صعود به جدول اصلی حذف شدند. نیما عالمیان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل نماینده چین تایپه ۳ بر صفر شکست خورد. امیرحسین هدایی هم بعد از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف نماینده عربستان رفت و با متحمل شدن شکست ۳ به صفر حذف شد.

در بخش دو نفره مسابقات تنیس روی میز کانتندر عمان ترکیب برادران عالمیان در نخستین رقابت که در جدول اصلی برگزار شد با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم تیم دوبل عربستان پیروز شدند. این ترکیب دومین دیدار خود را فردا برابر تیمی از عربستان برگزار می‌کند.

مسابقات تنیس روی میز کانتندر عمان از روز گذشته در مسقط آغاز شد. قرار بود این رقابت‌ها از روز دوشنبه آغاز شود اما به خاطر قطعی برق سراسری در مسقط، آغاز رقابت‌ها یک روز به تأخیر افتاد.