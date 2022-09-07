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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۲۳

در نشست «مجمع اقتصادی شرق»؛

پوتین: تحریم‌های غرب علیه روسیه، مسکو را به تهران نزدیک‌تر می‌کند

پوتین: تحریم‌های غرب علیه روسیه، مسکو را به تهران نزدیک‌تر می‌کند

رئیس‌ جمهور روسیه امروز در سخنانی در نشست «مجمع اقتصادی شرق» تأکید کرد: تحریم‌ های غرب علیه روسیه، مسکو را به تهران نزدیک‌ تر می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «عاروتص شواع»، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسیه طی سخنانی در نشست «مجمع اقتصادی شرق» در «ولادی وستوک» ‌اعلام کرد که تحریم‌ های غرب علیه کشورش، مسکو را به ایران نزدیک‌ تر می‌ کند.

به گزارش این وبگاه، رئیس‌ جمهور روسیه در سخنان خود اثربخشی تحریم‌ های غرب علیه مسکو را که پس از عملیات ویژه این کشور به اوکراین اعمال شد، کم اهمیت جلوه داد.

وی در این باره اضافه کرد که قدرت‌ های غربی نمی توانند روسیه را کنند؛ چرا که مسکو موفق شده است بر تهاجم اقتصادی غرب غلبه کند.

پوتین در این باره گفت: ما این را فراموش نخواهیم کرد. این امر فرصت‌ های جدیدی را برای شرکت‌ های روس برای دسترسی به بازارهای ایران، هند، کشورهای خاورمیانه (غرب آسیا) و آفریقا باز می‌ کند. روسیه یک کشور مستقل است. ما همیشه از منافع ملی خود محافظت خواهیم کرد و در عین حال یک مسیر سیاسی مستقل را دنبال می‌ کنیم.

این مقام روسیه در این خصوص تأکید کرد: روسیه از ۲۴ فوریه چیزی از دست نداده، اما دستاورد اصلی تقویت حاکمیت است. روسیه درگیری‌های مسلحانه را در اوکراین آغاز نکرد، اما در تلاش است تا پس از کودتای سال ۲۰۱۴ با حمایت آمریکا، به آن پایان دهد. فقط در تلاشیم تا به آن پایان دهیم و این وظیفه ماست که از مردم دونباس محافظت کنیم.

گفتنی است که روسیه در ۲۴ فوریه عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هدف آن را حمایت از افرادی که به مدت ۸ سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند، نامید.

کد مطلب 5584477

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    نظرات

    • ایرانی US ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      0 1
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      فشار روسیه به اروپا داره اروپا را خورد می کنه بعد تو می گی به ایران نزدیک می کنه؟ اولا روسیه اصلا نیازی به ایران نداره. انقدر با چین مراودات داره و یک مرز چند هزار کیلومتری داره که نیازی به ایران نداره. بزینس کل خاورمیانه با روسیه به اندازه یک صدم بیزینس با چین و تایلند و هند و غیره نیست.
    • بهنام CA ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 2
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      باید دید که آیا این حرف جناب پوتین باردیگر بازی پاسور روسیه با غرب با استفاده از کارت ایران است که هیچ منفعتی برای ایران نخواهد داشت، و یا اینکه واقعا روسیه با ایران همکاریهای مهم اقتصادی، نظامی و استراتژیک داشته باشد که به نفع هر دو کشور خواهد بود. هنوز معلوم نیست
    • Amir IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      1 0
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      زنده باد روسیه کبیر ، زنده باد مردم روسیه ، زنده باد ولادیمیر پوتین ، مرگ بر امپریالیسم آمریکایی

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