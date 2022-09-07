فیلم های راه یافته به بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه صاحب معرفی شد

زانیار لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس انتخاب هیئت داوران متشکل از ابراهیم سعیدی، سالم صلواتی، کاوه مظاهری از بین ۱۰۰ اثر شرکت کننده در جشنواره، ۳۲ اثر داستانی، مستند، پویا نمایی و فیلم اولی به بخش نهایی و رقابتی جشنواره راه پیدا کردند.

وی افزود: در بخش پویا نمایی از بین ۹ اثر ۵ اثر «بالانس» و «پژواک» به کارگردانی برزان رستمی از سنندج، «خولانه وه» به کارگردانی هژیر اسعدی از سنندج، «گور» به کارگردانی آرام کرمی از قروه و «هام هام» به کارگردانی آذر منصوری از سنندج به بخش نهایی راه پیدا کرده اند.

لطفی اعلام کرد: در بخش مستند ۶ اثر «زلزله بدون ریشتر» به کارگردانی فرید نیکخواه از مریوان، «زندگی در آرشیو» به کارگردانی برهان احمدی از سنندج، «سامورایی ها در کردستان» به کارگردانی مشترک سرکوت نیکدل و مصعب عباسی از مریوان، «سه روک» به کارگردانی ژیوار فرج زاده از صاحب «کاک ایرج» به کارگردانی جمشید فرجوند فردا از بیجار و «بی بی خانم» به کارگردانی جمال زندی از سنندج به بخش رقابتی و نهایی جشنواره راه پیدا کردند.

وی افزود: در بخش داستانی ۱۲ اثر کوتاه «انتهای جاده» به کارگردانی سوران رحیمی از مریوان، «آماس» به کارگردانی کیوان سروری از سنندج، «اگزیت» به کارگردانی مقداد حسن نژاد از سقز، «بابردوو» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه از سنندج، «پاهای کثیف» به کارگردانی آذر منصوری از سنندج، «پاییز را تنها درخت می‌فهمد» به کارگردانی امید نیکرو از سقز، «جابجا» به کارگردانی مبین قادری از سنندج، «چیدن» به کارگردانی شاهو احمدی از؛ سنندج، «دستور» به کارگردانی فرشید عبدی از سنندج، «شامپانزه» به کارگردانی مشترک ایوب گلکار و فریدون محمد زاده از سقز، «گم در وهم» به کارگردانی نوید بنیاد پور از سنندج و «چاوی نان» به کارگردانی خالد فرج زاده از صاحب به مرحله نهایی راه یافتند.

لطفی خاطرنشان کرد: در بخش فیلم اولی‌ها ۹ اثر «۳و۳۳» به کارگردانی آزاد صادقی از سنندج، «برخورد» به کارگردانی محمد حفیظی از سنندج، «جای پا» به کارگردانی حامد بهرامی از مریوان، «سیروان» به کارگردانی اکبر نصرتی از سنندج، «شاهد» به کارگردانی گلستان منصوری از سنندج، «فاین کات» به کارگردانی یاسمین جلیلی از قروه، «هوش اضافه» به کارگردانی شکوه مرادی از سنندج، «فصل سرد» به کارگردانی شاهین کریمی از سنندج و «تار و پود» به کارگردانی گشین میر احمدی از سنندج به بخش نهایی راه پیدا کردند.