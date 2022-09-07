جشنواره گل شمس آذر در لیگ دسته یک فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم لیگ دسته یک تیم فوتبال شمس آذر بعد از ظهر چهارشنبه برابر پارس جنوبی جم به ۵ گل به پیروزی رسید.

در این بازی که در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد، تیم فوتبال شمس آذر در سومین برد متوالی خود با گل‌های حسین ابرقویی نژاد، علی اصغر اعرابی، پوریا سرآبادانی، محمد پاپی و رحمان جعفری به پیروزی رسید.

تیم فوتبال شمس آذر قزوین با این پیروزی و کسب ۹ امتیاز در صدر جدول لیگ آزادگان قرار گرفت.

این تیم سه شنبه ۲۲ شهریور میهمان تیم سوم جدولی استقلال ملاثانی خواهد بود.