توقف صدورصورت وضعیت ناوگان عمومی/حرکت کاروان به سمت مرز ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیقباد مصطفایی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در هفته‌های اخیر دو هزار و ۶۹٠ برچسب گذاری گذرنامه تاریخ گذشته در استان انجام و با هدف پوشش خدمات تردد، ۳٠ هزار برگه گذر موقت طی هفته‌های گذشته در استان صادر شد.

وی به شرایط موجود در عراق اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به مشکلات در بحث امکانات تردد، زیرساخت‌ها و ترافیک، مردم از حرکت به سمت مرزها خودداری کنند.

مصطفایی افزود: به محض بازگشایی مرزها، در صورت صدور دستورات کشوری، اعزام زائران از سر گرفته می‌شود.

وی از برپایی پست‌های ایست و بازرسی در شهرهای جنوبی خبر داد و گفت: در حال حاضر محدودیت تردد ناوگان عمومی اعمال شده و هیچ برگه صورت وضعیتی برای این ناوگان صادر نمی‌شود.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر همین اساس حرکت کاروانی به سمت مرزهای شش گانه کشور تخلف محسوب می‌شود.

وی به وضعیت ترافیکی استان اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ روز اخیر شاهد افزایش ۳٠ درصدی تردد در جاده‌های استان به نسبت مدت مشابه سال قبل هستیم.