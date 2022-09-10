توقف صدورصورت وضعیت ناوگان عمومی/حرکت کاروان به سمت مرز ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیقباد مصطفایی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در هفتههای اخیر دو هزار و ۶۹٠ برچسب گذاری گذرنامه تاریخ گذشته در استان انجام و با هدف پوشش خدمات تردد، ۳٠ هزار برگه گذر موقت طی هفتههای گذشته در استان صادر شد.
وی به شرایط موجود در عراق اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به مشکلات در بحث امکانات تردد، زیرساختها و ترافیک، مردم از حرکت به سمت مرزها خودداری کنند.
مصطفایی افزود: به محض بازگشایی مرزها، در صورت صدور دستورات کشوری، اعزام زائران از سر گرفته میشود.
وی از برپایی پستهای ایست و بازرسی در شهرهای جنوبی خبر داد و گفت: در حال حاضر محدودیت تردد ناوگان عمومی اعمال شده و هیچ برگه صورت وضعیتی برای این ناوگان صادر نمیشود.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر همین اساس حرکت کاروانی به سمت مرزهای شش گانه کشور تخلف محسوب میشود.
وی به وضعیت ترافیکی استان اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ روز اخیر شاهد افزایش ۳٠ درصدی تردد در جادههای استان به نسبت مدت مشابه سال قبل هستیم.
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