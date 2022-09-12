به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عبدی در گفتوگویی خبری، با اشاره به بازگشایی سال تحصیلی جدید مدارس بیان کرد: بهمنظور خدماترسانی به دانشآموزان و خانوادههای کمبضاعت در تهیه اقلام تحصیلی، ۱۰ هزار کیف و نوشتافزار در قالب پویش «مشق احسان» و با شعار «حسین سرمشق احسان» در استان قم توزیع میشود.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان قم افزود: این طرح با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموز شهید ابوالفضل مرادی کوشکی، طلبه شهید جواد شکوریان و معلم شهید غلامرضا علی عسگری اجرایی خواهد شد که توزیع آن در مناطق محروم استان و توسط گروههای جهادی خواهد بود.
وی گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته، استفاده و معرفی نمادهای دینی و مذهبی است تا فرهنگسازی در زمینه بهرهگیری از این الگوهای تربیتی در میان دانشآموزان نیز ایجاد شود.
نظر شما