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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۴۱

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در قم عنوان کرد؛

اهدای ۱۰ هزار کیف و نوشت‌افزار ایرانی به دانش‌آموزان قمی

اهدای ۱۰ هزار کیف و نوشت‌افزار ایرانی به دانش‌آموزان قمی

قم- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در قم از اهدای ۱۰ هزار کیف و لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان در قالب پویش «مشق احسان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عبدی در گفت‌وگویی خبری، با اشاره به بازگشایی سال تحصیلی جدید مدارس بیان کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌بضاعت در تهیه اقلام تحصیلی، ۱۰ هزار کیف و نوشت‌افزار در قالب پویش «مشق احسان» و با شعار «حسین سرمشق احسان» در استان قم توزیع می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان قم افزود: این طرح با گرامی‌داشت یاد و خاطره دانش‌آموز شهید ابوالفضل مرادی کوشکی، طلبه شهید جواد شکوریان و معلم شهید غلامرضا علی عسگری اجرایی خواهد شد که توزیع آن در مناطق محروم استان و توسط گروه‌های جهادی خواهد بود.

وی گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته، استفاده و معرفی نمادهای دینی و مذهبی است تا فرهنگ‌سازی در زمینه بهره‌گیری از این الگوهای تربیتی در میان دانش‌آموزان نیز ایجاد شود.

کد مطلب 5588423

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