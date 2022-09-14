مطالعات طرح جامع آب حوضه زاینده رود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساسانی در دیدار با شماری از کشاورزان و حقابه‌داران شهرستان ورزنه اظهار داشت: دولت سیزدهم و وزارت نیرو، شخص وزیر نیرو، ریاست حوضه آبریز زاینده‌رود و استاندار اصفهان همه مصمم هستند که مشکلات حوضه زاینده‌رود را حل و فصل کنند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری در سفر به اصفهان وعده دادند مشکلات این حوضه مرتفع شود، خاطرنشان کرد: در این راستا شرکت مدیریت منابع آب با مسئولیت آقای الماسوندی رئیس حوضه آبریز از منطقه از جمله شهرستان ورزنه بازدید کردند و مشاوری بسیار توانمند و فنی برای حوضه زاینده رود انتخاب شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: با توجه به سوابق ارزنده‌ای که این مشاور داشت یک طرح بسیار جامع و کاملی را طی سه ماه برای حوضه زاینده رود طراحی کردند.

ساسانی افزود: طرح جامع آب حوضه زاینده رود در حال مطالعه است که پس از تکمیل مطالعات و تأیید وزارت نیرو عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ما در حوضه آبریز زاینده رود با دو مسئله مهم مدیریت مصرف و مدیریت منابع رو به رو هستیم، تصریح کرد: تردیدی نیست که منابع آب در این حوضه آبریز به دلیل بارگذاری‌های سال‌های گذشته بسیار کم است و از سوی دیگر اجرای پروژه‌هایی مانند احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، مسدود کردن چاه‌ها و نصب کنتور حجمی هوشمند به تنهایی به نجات این حوضه کمک نمی‌کند و لازم است منابع آب جدید

تأمین شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه همه این تلاش‌ها در راستای بهبود وضعیت حال کشاورزان است، خاطرنشان کرد: در تابلو منابع و مصارف مصوب سال ۱۳۹۳ شورای عالی آب، هم تکلیف حقابه کشاورزان به رسمیت شناخته شده و هم میزان آن از محل آورد طبیعی رودخانه و تونل اول و دوم کوهرنگ مشخص شده است.

ساسانی با بیان اینکه حاکمیت زمانیکه برای مصارف شرب از محلی برداشت می‌کند آن را باید جایگزین و تأمین کند، افزود: تأمین منبع آب جدید در حوضه زاینده رود تحقق خواهد یافت و تأمین منابع مالی آن در دستور کار است.

برنامه‌ریزی برای توزیع آب کشت پاییزه منوط به بارش‌هاست

وی در خصوص زمان توزیع آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان در سال جاری، به آخرین وضعیت سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: ذخیره کنونی سد زاینده رود ۱۸۹ میلیون مترمکعب، ورودی به سد ۹ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۲۴ متر مکعب بر ثانیه است که با این میزان حجم آب هیچ زمانی امکان توزیع آب در آبان‌ماه را نمی‌توانیم داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: متأسفانه با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی بارش‌های مؤثر بر منابع آبی استان از نیمه دوم آذرماه خواهد بود و این درحالی است که طبق پیش‌بینی‌های ما حجم سد تا پایان آذر ماه به ۱۱۸ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

ساسانی با بیان اینکه براساس اعلام هواشناسی بارش‌های دی و بهمن امسال نرمال و اسفندماه فراتر از نرمال خواهد بود، در عین حال خاطرنشان کرد: برنامه منابع و مصارف وزارت نیرو برای سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ هنوز تنظیم نشده و در مهرماه پس از بررسی دقیق‌تر شرایط و الگوهای هواشناسی و بارش‌های احتمالی، این برنامه تهیه و به استان ابلاغ خواهد شد و بر اساس آن برای بخش‌های مختلف مصارف برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

امسال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آورد سد زاینده رود محقق نشد

وی افزود: برای سال آبی کنونی (۱۴۰۰- ۱۴۰۱) پیش بینی این بود که تا پایان شهریور امسال یک هزار و ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن سد زاینده رود شود در حالی که تا امروز ۲۲ شهریورماه، ورودی سد حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب بوده و به بیان دیگر به دلیل نبود بارندگی در فروردین و اردیبهشت امسال ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب کمتر از حجم پیش‌بینی شده وارد سد زاینده رود شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: همچنین قرار بود ۵۰ میلیون مترمکعب نیز از طریق تونل سوم کوهرنگ وارد سد زاینده رود شود که متأسفانه به دلیل مشکلات خاص منطقه تنها ۲۲ روز ایستگاه پمپاژ روشن بود و ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن سد در پایان سال آبی کنونی به همین دلایل است.

ساسانی افزود: طبق برنامه منابع و مصارف باید در پایان شهریور امسال ۳۸۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره سد زاینده رود باشد که ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن برای خط قرمز شرب تعیین شده بود و ۱۸۰ میلیون مترمکعب نیز برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان در سال آبی جدید اما با توجه به شرایطی که پیش آمد، محقق نشد.

وی با بیان اینکه در سال آبی کنونی ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی اصفهان رهاسازی شد، اظهار داشت: اگر سهم آب کشاورزی در سال جاری کم شد در بخش صنعت نیز به ۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت.

وی با بیان اینکه کشاورزان شرق اصفهان مظلومترین ذینفعان حوضه آبریز زاینده‌رود هستند، خاطرنشان کرد: پساب فاضلاب براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۳۳ حق کشاورزان و حقابه داران است و از سوی دیگر به نوعی کشاورزی شرق تنها جایی است که کمک حال تالاب گاوخونی بوده و اگر به کشاورزی خطه ۱۰ روز آب داده شود بند شاخ کنار تالاب تا ۲ ماه آب دارد.

ساسانی با بیان اینکه چالش جدی پساب برای حقابه بران شرق اصفهان نیازمند مشارکت مردم و مسئولان استان است، افزود: مسیر رودخانه باید به شکلی ساماندهی شود که پساب تا تالاب جریان یابد و همه ذی نفع باشند.

طرح جلوگیری از برداشت‌های مازاد و غیر مجاز از زاینده‌رود در دستور کار قرار گرفت

وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های همیشگی ما نبود نظارت و کنترل بر برداشت‌ها در بالادست زاینده‌رود در اصفهان و استان مجاور است، اظهار داشت: در این منطقه هم برداشت‌های غیر مجاز وجود دارد و هم برداشت‌های مجاز از رودخانه که مازاد بر مجوز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: در استان اصفهان از بالادست سد چم آسمان تا چم طاق که مرز بین اصفهان و چهارمحال است محدودیت ایجاد و تلاش کردیم از برداشت‌های مازاد از رودخانه و نیز برداشت‌های غیر مجاز جلوگیری شود.

ساسانی با بیان اینکه در این زمینه با رئیس حوضه آبریز نیز مکاتباتی داشتیم، اضافه کرد: خوشبختانه با توجه به تسلط آقای الماسوندی بر وضعیت حوضه، ایشان مصمم هستند که برنامه دقیق کنترل و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز حتی بالادست مخزن سد زاینده رود و در مسیر رودخانه تحقق یابد و در این راستا برنامه‌ها ابلاغ و تیم مشاور آن تعیین شده است.

تخصیص ۱۴ میلیارد تومان از منابع جاری شرکت برای ساماندهی زاینده‌رود

وی با اشاره به اینکه امسال از منابع جاری شرکت حدود ۱۴ میلیارد تومان برای پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود تعریف و پیمانکار آن انتخاب شده است، گفت: باید توجه داشت که این منابع پاسخگوی کار عظیم ساماندهی رودخانه نیست و از این رو در سفر رئیس جمهوری یکی از پروژه‌هایی که تعریف کرده بودیم موضوع ساماندهی بود و در این راستا مقرر شد سریعاً برای ساماندهی رودخانه از محل ماده ۲۳ برنامه و بودجه استفاده شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه ساماندهی رودخانه زاینده رود باید سریع انجام شود، تصریح کرد: این طرح باید در چند جبهه کاری انجام شود و با استناد به سفر رئیس جمهوری اعتبار ویژه ای برای ساماندهی داده خواهد شد.

۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت خسارت نکاشت به کشاورزان اصفهان مصوب شد

ساسانی با اشاره به اینکه طبق مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی مقرر شده که صنایع اصفهان سالانه ۴۵۰ میلیارد تومان ما به ازای آبی که از این حوضه برداشت می‌کنند به صندوق کارگروه واریز کنند، خاطرنشان کرد: صنایع فولادی، پالایشگاه و ذوب آهن بخشی از تعهدات خود را تاکنون انجام دادند و پنجشنبه گذشته در جلسه سازگاری با کم آبی استان که با حضور استاندار برگزار شد و صنایع مکلف شدند بدهی خود را بپردازند و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت به کشاورزان تحت عنوان خسارت نکاشت مصوب شد تا بتوانیم بخش ناچیزی از ضرر و زیان کشاورزان را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه در خصوص مرمت کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری کشاورزی هیچ محدودیت منابع مالی نداریم، ادامه داد: اصلاح فوری شبکه‌های ابیاری شرق اصفهان در دستور کار قرار می‌گیرد و از شیوه لت و مسخن برای شبکه‌های آبیاری استقبال می‌کنیم.

ساسانی در خصوص مجوز استخرهای پرورش ماهی در ورزنه، تصریح کرد: جهاد کشاورزی نیاز آبی این استخرها را سه لیتر بر ثانیه اعلام کرده که در کارگروه سازگاری با کم آبی مقرر شد برای بخشی از اینها سریع مجوز صادر شود.

۱۴۸۹ حلقه چاه حریمی در ورزنه مسدود شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درپاسخ به درخواست فرماندار ورزنه برای تخصیص آب به ۲ مجتمع گلخانه‌ای در این شهرستان نیز اظهار داشت: تلاش می‌کنیم از رئیس حوضه برای این گلخانه‌ها تخصیص موقت دریافت شود و از ظرفیت خالی خطوط آبرسانی نیز برای توسعه گلخانه‌ها استفاده کنیم.

به گفته ساسانی تاکنون یک هزار و ۴۸۹ حلقه چاه غیر مجاز حریمی در بخش بن رود مسدود شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چاه‌های حریمی مسدود نشود رودخانه زاینده رود هرگز احیا نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با شماری از کشاورزان و حقابه داران ورزنه، فرماندار و امام جمعه این شهرستان نیز حضور داشتند. در این جلسه نماینده کشاورزان شرق اصفهان و تعدادی از کشاورزان خواسته‌های خود را مطرح کردند. اعلام زمان توزیع آب برای کشت پاییزه، مسدود سازی چاه‌های حریمی و اصلاح کانال‌ها و تغییر شبکه‌های آبیاری به لَت و مسخن (شبکه میراب‌های قدیم) و پرداخت خسارت نکاشت از جمله خواسته‌های کشاورزان ورزنه در این جلسه بود.