خبرگزاری مهر - گروه استانها: آزاد شدن نرخ ارز، گرانی دان و تفاوت چشمگیر هزینه و قیمت تولید و مصرف بسیاری از مرغ داران را به مرز ورشکستگی کشانده و طبق پیش بینی بسیاری از تولید کنندگان و فعالان این صنعت ادامه این روند سبب کاهش تولید گوشت سفید، مرغ و تخم مرغ در استان میشود.
از سوی دیگر آنچه که ما را به تحریر این گزارش وا میدارد تفاوت قیمت مرغ در فروشگاههای عرضه این محصول پرمصرف خانوارهای استان است و آن طور که گشت و گذار در بازار مرغ مرکز استان حکایت دارد قیمت هر کیلو مرغ تازه با نرخ مصوب گاهی تفاوت دو تا سه هزار تومانی دارد.
در این گزارش ابتدا به سراغ تولید کنندگان این کالای پر مصرف میرویم و مشکلات آنها را جویا میشویم.
فهرست مشکلات مرغ داران
یک مرغ دار از شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: پس از آزاد سازی نرخ ارز هر چند شاهد کمبود دان و نهاده نیستیم اما گرانی و شش تا هفت برابر شدن قیمت نهاده و تنها افزایش دو برابری قیمت هر کیلو گوشت مرغ سبب شده است تا قیمت تمام شده و هزینههای تولید با قیمت مصوب شده فروش مرغ به کشتارگاه همخوانی نداشته باشد و از این لحاظ مرغ داران دچار تزلزل شده و ضرر و زیان سنگینی را متحمل شوند.
احمد مسئولی با اشاره به چالشهای تولید مرغ در استان میافزاید: از طریق سامانه بازارگاه هر کیلو سویا و ذرت را با تغییر قیمت هفت برابری پس از آزاد سازی نرخ ارز ترجیحی تهیه میکنیم تا قیمت مرغ زنده از ۱۵ هزار تومان به دوبرابر یعنی ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان افزایش یابد. اما این قیمت با هزینههای تولید همخوانی ندارد و مرغ داران متضرر میشوند.
به گفته وی قیمت مصوب شده مرغ زنده مقابل مرغ داری ۴۰ هزار تومان است اما تولیدات زیاد و کاهش مصرف پس از گران شدن قیمت مرغ سبب شد تا مازاد تولید داشته باشیم و با آنکه متضرر میشدیم مرغ را به کمتر از قیمت مصوب یعنی ۳۳ هزار تومان بفروشیم.
وی میافزاید: قیمت تمام شده و هزینههای تولید با قیمت مصوب همخوانی ندارد و باید مرغ داران مورد حمایت قرار گیرند. وی از کم کردن جوجهریزی میگوید و میافزاید: این روال سبب شده است تا تولید مرغ را کاهش دهیم و اصلاح قیمت مصوب مرغ زنده و اجازه صادرات کمک بسیاری به مرغ داران میکند.
وی نفع مصرف کننده را نیز مد نظر قرار میدهد و میگوید: اگر دان قیمتش شش برابر شده نمیتوان قیمت مرغ را هم شش برابر افزایش داد اما حمایت از تولید کنندگان و تنظیم بازار و تنظیم قیمت مصوب و همخوان کردن آن با هزینههای تولید میتواند کمک بسیاری به مرغ داران کند.
مشکل اساسی، ناهمخوانی هزینههای تولید و قیمت مصوب فروش
دیگر مرغ دار هم اساسیترین مشکل را همان ناهمخوانی هزینههای تولید پس از آزاد سازی نرخ ارز و گرانی دان با قیمت مصوب فروش مرغ زنده بیان میکند و میافزاید: حدود سه ماه است که طی نامه نگاریها و دیدار حضوری مشکلات مرغ داران را به گوش مسئولان رساندهایم و خواستار رفع آن شدهایم.
عسکری ادامه میدهد: قیمت ذرت و سویا از هزار و ۹۰۰ تومان و سه هزار و ۸۰۰ و چهار هزار تومان با افزایش شش برابری به بیش از ۱۱ و ۱۶ هزار تومان رسیده است و این تغییرات قیمتهای دان در کنار دیگر هزینههای تولید از جمله هزینههای حمل و نقل، دستمزد و … در حالی است که قیمت مرغ زنده به دوبرابر مصوب شد و همین ناهمخوانی قیمت تولید مرغ زنده و هزینهها بسیاری از مرغ داران را متضرر ساخت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات مرغ داران میگوید: مشکل اصلی تولید پس از آزادسازی نرخ ارز و گرانی نهاده و دان بوده است و هزینه تمام شده تولید با قیمت مصوب فروش مرغ زنده هماهنگی ندارد و همین هم سبب ضرر مرغ داران و در نتیجه کاهش تولید و جوجهریزی در دور جدید باشد که نتیجه آن طی ماههای آینده مشاهده خواهد شد.
کاهش جوجهریزی
به گفته حسین خیریه جوجهریزی کاهش یافته و ادامه روال و عدم حمایت از مرغ داران کاهش تولید را در پی خواهد داشت.
وی به وعده ارائه تسهیلات به مرغ داران و تولید کندگان این حوزه اشاره میکند و میافزاید: برای حمایت و افزایش نقدینگی قرار به اعطای تسهیلات بود که وثایق سنگین و همچنین همکاری نکردن بانکها و نبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات و … هم سبب شد تا تولید کنندگان از این حمایت هم باز بمانند.
موانع صادراتی
وی دیگر مشکل در این حوزه را آزاد نکردن صادرات بیان میکند و میافزاید: با سبب مازاد تولید در ماههای گذشته شاهد کاهش قیمت مرغ زنده بودیم و اگر چه قیمت مصوب ۴۰ هزار تومان اعلام شد اما مرغ داران مجبور به فروش مرغ خود با وجود ضرر به قیمت ۳۳ هزار تومان شدند.
اما گشتی در بازار و گفتگو با مصرف کنندگان هم حکایتی دارد. راهی بازار مرغ میشویم تا قیمت مرغ کشتار روز و تازه، قیمت مرغ منجمد و … را جویا شویم.
گفتههای فروشندگان و مصرف کنندگان حکایت از گرانی بی حد و حصر این محصول پر مصرف دارد و آن طور که یک خریدار اظهار میکند خانوارها توان مالی خرید گوشت سفید را هم دیگر ندارند و اگر در ماههای گذشته یک خانوار سه تا چهارنفره در ماه دو مرغ مصرف داشته در حال حاضر آن را به یک مرغ کاهش داده است. «حسینی هر کیلو مرغ را به قیمت ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان از فروشگاه عرضه مستقیم تهیه کرده است.
همچنین گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است که قیمت مرغ کشتار روز در فروشگاههای عرضه مستقیم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام میشود اما در برخی فروشگاهها این قیمت رعایت نمیشود و فروشنده قیمت هر کیلو مرغ را ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام میکند. همچنین در یک فروشگاه دیگر قیمت مرغ به ۶۳ هزار تومان رسیده است.
مدیر عامل اتحادیه ماکیان شرق هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حذف ارز ترجیحی و گرانی هفت برابری دان از دو برابر شدن قیمت مرغ زنده گوشتی میگوید و میافزاید: عدم همخوانی هزینههای تولید با قیمت مصوب شده برای فروش مرغ زنده سبب شد تا به شدت جوجهریزی ها از اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تاکنون ریزشی باشد و از سویی گرانی به وجود آمده در بازار برای قیمت گوشت مصرف را تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داد و در نتیجه مرغ داران مجبور به فروش مرغ حتی کمتر از قیمت مصوب داشته باشند.
علی واحدی با بیان اینکه با افزایش هزینههای تولید نیاز به افزایش سرمایه در گردش احساس شد و مرغ داران برای تأمین هزینهها نیاز به دریافت تسهیلات ارزان قیمت دارند، میافزاید: وعدههایی در این باره داده شد که دولت برای افزایش سرمایه در گردش مرغ داران اعطای تسهیلات با نرخهای ۱۰ تا ۱۸ درصدی بر اساس ظرفیت سالنهای مرغ داری را پیشنهاد داد که نرخهای بالا و متضرر شدن مرغ داران پس از آزادسازی نرخ ارز ترجیحی و گرانی دان و … توانایی دریافت و بازپرداخت تسهیلات را از مرغ داران میگیرد.
قیمت مرغ مصوب
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات، در زمینه میزان جوجهریزی در استان بیان میکند که مقایسه آمارها نشان میدهد که میزان جوجهریزی در خراسان جنوبی نسبت به گذشته بهتر و به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه رسیده است.
مهدی جعفری با تأکید بر اینکه در زمینه قیمت گوشت مرغ در خراسان جنوبی برای تثبیت بازار اقدامات بسیاری انجام شده است، میافزاید: قیمت گوشت مرغ در برخی نقاط کشور افزایش یافته است و در خراسان جنوبی قیمت مرغ در مراکز عرضه مستقیم از جمله روز بازارها نباید از قیمت مصوب یعنی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان بالاتر برود.
وی با بیان اینکه جوجهریزی در واحدهای مرغداری باید رصد شود تا به پایداری خوبی در این زمینه برسیم، همچنین تحلیل وضعیت جوجهریزی و دورنمای ۴۵ روزه مورد توجه باشد، میافزاید: اینکه خردهفروش ها بعضی مرغ را با قیمت بیشتر از مصوب به فروش میرسانند باید توسط اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه رسیدگی و رصد شود.
خراسان جنوبی قطب تولید مرغ کشور همواره با چالشهای بسیاری در تولید این محصول پر مصرف مواجه بوده و در گذر زمان اقدامات بسیاری برای گذر از مشکلات انجام شده است و آنچه که در حال حاضر با توجه به نیاز استان و مصرف کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد حمایت از تولید و رفع موانع تولید است.
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