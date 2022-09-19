بدشانسی بزرگ برای تیم ملی فوتسال تایلند بعد از بازی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت ۶ جانبه ای که در تایلند برگزار شد، با قبول شکست برابر مراکش به عنوان نایب قهرمانی رسید. ایران در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ تیم تایلند را شکست داد اما در این مسابقه، «کریتسادا ونگ‌کائو» کاپیتان تایلند بعد از برخورد با حسین طیبی کاپیتان ایران دچار مصدومیت شد.

کریتسادا به خاطر شکستگی بینی، زمین و سالن را ترک کرد و به سرعت به بیمارستان اعزام شد تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد. به این ترتیب، کاپیتان تایلند مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا که حدود ۱۰ روز دیگر در کویت برگزار می‌شود را از دست داد.

«کارلوس سزار» سرمربی اسپانیایی تایلند تاکید کرد که کاپیتانش به مسابقات قهرمانی آسیا نمی‌رسد و نمی‌خواهد در این مورد، ریسک کند. وی گفت: کاپیتان چانگ (کریتسادا) بازیکن اصلی من است، بنابراین باید بلندمدت فکر کنیم. این موضوع برای ورزشکار خطرآفرین است. برای مصدومیت کریتسادا متاسفم. امیدوارم او به سرعت بهبود یابد. او بازیکن بسیار مهمی برای ما است.

تایلند در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در گروه A مقابل کویت میزبان، عراق و عمان قرار می‌گیرد. سرمربی تیم ملی عراق سیدمحمد ناظم الشریعه است که پیش از این هدایت ایران را بر عهده داشت.

تصویری از کاپیتان تایلند روی تخت بیمارستان