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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۸:۵۸

تظاهرات مردم اتریش علیه افزایش قیمت‌های برق و گاز +فیلم

تظاهرات مردم اتریش علیه افزایش قیمت‌های برق و گاز +فیلم

هزاران نفر از مردم اتریش در اعتراض به افزایش قیمت‌های انرژی و تورم، به خیابان‌های وین آمدند و علیه دولت این کشور شعار سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، هزاران نفر از مردم اتریش در اعتراض به افزایش قیمت‌های برق و گاز به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت این کشور شعار سر دادند.

این تظاهرات با مشارکت رهبران و مقامات اتحادیه‌های کارگری و مشاغل مختلف در شهر وین، پایتخت اتریش انجام شد.

قیمت حامل‌های انرژی از سال ۲۰۲۱ در اروپا سیر صعودی به خود گرفت و پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال بسته‌های تحریمی علیه روسیه توسط اروپا و غرب، بهای انرژی و سوخت به شدت در اروپا افزایش پیدا کرد و بسیاری از دولت‌های اروپایی را به اتخاذ اقدامات و تدابیر احتیاطی سوق داد.

در روزهای گذشته نیز مردم فرانسه و مولداوی به خیابان‌ها آمدند و به علت افزایش جهشی قیمت‌های انرژی خواستار استعفای مقامات دولتی شدند. دو هفته پیش نیز نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از مردم جمهوری چک به خیابان‌های پایتخت این کشور آمدند و اعلام کردند که دولت این کشور تا ۲۵ سپتامبر (۶ روز دیگر) فرصت دارد تا استعفا دهد.

معترضان همچنین از دولت جمهوری چک خواستند که بی‌طرفی نظامیِ جمهوری چک در جنگ اوکراین را اعلام کند. اتحادیه اروپا را دور بزند و گفت‌وگوهای مستقیم با روسیه درباره واردات گاز را آغاز کند. تظاهرکنندگان در اعتراض به حمایت دولت از ارتش اوکراین شعار دادند که «این جنگ ما نیست، ما نمی‌خواهیم به خاطر اوکراین یخ بزنیم و از گرسنگی بمیریم». جمهوری چک عضو اتحادیه اروپا و سازمان ناتو است.

کد مطلب 5592827
محسن وفایی

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