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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

همزمان با برگزاری رژه نیروهای مسلح؛

محدودیت‌های ترافیکی بهشت زهرا(س) در روز ۳۱ شهریور اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی بهشت زهرا(س) در روز ۳۱ شهریور اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی پیرامون بهشت زهرا (س) همزمان با برگزاری رژه نیروهای مسلح اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهشت زهرا (س) از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۰ شهریور تا پایان مراسم رژه، تردد و توقف تمامی وسایل نقلیه غیر از خودروهای مجاز برای رژه در بزرگراه شهید هاشمی و بلوار علامه عسگری ممنوع خواهد بود.

اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح (پنجشنبه ۳۱ شهریور) در معابر منتهی به محل برگزاری رژه و اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره) و بهشت زهرا (س)، اجرا می‌شود.

همچنین مأموران پلیس راهور تهران بزرگ از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه، شب قبل از مراسم رژه نیروهای مسلح در معابر منتهی به ضلع شمالی حرم مطهر امام راحل مستقر می‌شوند و نسبت به ساماندهی ترافیک منطقه اقدام می‌کنند.

شهروندانی که روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح قصد حضور در بهشت زهرا (س) را دارند، از جاده قدیم تهران – قم (شهید رجایی) به عنوان محور جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 5593017

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