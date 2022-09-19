نتایج جستجوی تیک تاک مملو از اخبار جعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به این ترتیب هرچند شبکه اجتماعی تیک تاک همچنان مشغول مبارزه با اخبار جعلی است، اما به نظر می رسد گستره این چالش وسیع تر از تصورات باشد.

گسترش اخبار جعلی در این شبکه اجتماعی در موضوعات مختلفی از حمله روسیه به اوکراین گرفته تا واکسیناسیون کووید ۱۹ تا شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ توسط حامیان ترامپ در آمریکا را شامل می شود.

همچنین «نیوزگارد» در تحقیق خود متوجه شد تایپ کردن اصطلاحات برای جستجوهایی ساده منجر به ظهور انبوهی از اخبار جعلی برای کاربر می شود. به عنوان مثال جستجو با کلید واژه «تغییرات آب وهوایی» در تیک تاک مواردی مربوط به انکار این تغییرات را نشان می دهد.

به گفته محققان نتایج ستجو در این پلتفرم دو قطبی تر از گوگل هستند به طوریکه جستجو درباره انتخابات میان دوره مجلس آمریکا از ۲۰ نتیجه، ۱۲ مورد شامل اظهارات جانبدارانه بودند.

سخنگوی تیک تاک دربیانیه ای به موسسه «نیوزگارد» اعلام کرده اجازه انتشار محتوای خطرناک در پلتفرم اش را نمی دهد و آن را حذف می کند.

این شبکه اجتماعی ادعا می کند حدود ۳۵۰ هزار ویدئو مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در پایان همان سال حذف کرده است. این شرکت از هوش مصنوعی برای بررسی ویدئوها استفاده می کند و کلیپ های برچسب زده شده را به طور خودکار حذف می کند یا برای اپراتورهای انسانی ارسال می کند.