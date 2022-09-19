زائران اربعین با کمترین مشکل از مرزهای خوزستان تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان بیان کرد: صداوسیما در توسعه فرهنگ عمومی نقش مهمی ایفا می‌کند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی، نقش صداوسیما پر رنگ بود و در هر زمان اتفاق و بحرانی رخ می‌دهد، رسانه ملی حضور دارد، حتی وقتی فتنه و آشوبی به وجود می‌آید، رسانه ملی و صدا و سیما در میدان است و برای عموم مردم روشنگری می‌کند.

خلیلیان به نقش رسانه ملی در راهپیمایی عظیم و میلیونی اربعین حسینی اشاره کرد و ادامه داد: مخابره لحظه به لحظه این مراسم معنوی، شرایط مرزها، وضعیت مواکب و خدمت رسانی، به تصویر کشیدن حقایق، اطلاع رسانی در خصوص کمبودها و… باعث شد تا زائران عتبات عالیات به راحتی در مرزهای کشور و استان خوزستان با کمترین مشکل تردد کنند و شاهد برگزاری باشکوه این راهپیمایی پس از دو سال کرونایی باشیم.

وی افزود: خوزستان بیشترین تردد در میان زائران اربعین حسینی امسال را به خود اختصاص داد که این امر نشان دهنده ارادت و دلدادگی مردم این استان به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام است و ما به این موضوع افتخار می‌کنیم.