به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شنگی در خصوص پروژه اتصال مناطق ۱۷ و ۱۸ گفت: تجهیز کارگاه پروژه اتصال مناطق ۱۷ و ۱۸ از طریق احداث پل‌های روگذر با حمایت‌ها، دستور و تأکیدات معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، آغاز شد.

شهردار منطقه ۱۷ افزود: احداث پل‌های روگذر این پروژه از روی بزرگراه آیت الله سعیدی در محل تقاطع آن با خط راه آهن تهران-اهواز عملیاتی می‌شود، از همین رو عملیات تجهیز کارگاه این پروژه در بزرگراه آیت الله سعیدی، تقاطع خیابان فرخنده در حال اجرا است. خیابان فرخنده در منطقه ۱۷ از طریق پل روگذر به منطقه ۱۸ متصل می‌شود.

وی اظهار کرد: این پروژه یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی شهروندان منطقه ۱۷ در سال‌های گذشته بوده که در نظارت دوره‌ای قرار خدمت شهردار محترم تهران و مدیران ارشد شهرداری از منطقه ۱۷ بر اجرا و عملیاتی شدن این پروژه تاکید داشتند.

شنگی تصریح کرد: این دسترسی، خیابان‌های واقع در طرفین حریم خط راه آهن تهران_اهواز را در دو منطقه به خیابان‌های متناظر، متصل خواهد کرد.

شهردار منطقه ۱۷ خاطرنشان کرد: معابر مورد نظر شامل خیابان‌های فرخنده در منطقه ۱۷ و متناظر آن خیابان مهر در منطقه ۱۸ در شمال خط راه آهن، همچنین خیابان برادران شهید متین و خیابان شهید زقر در دو منطقه ۱۷ و ۱۸ در جنوب حریم خط راه آهن تهران_اهواز است.

وی گفت: در پی اجرای این پروژه، شهروندان دو منطقه ۱۷ و ۱۸ امکان دسترسی ایمن به منطقه همسایه خود را به صورت سواره رو و پیاده رو خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: از مزایای دیگر این پروژه دسترسی سریع و ایمن شهروندان منطقه ۱۷ به امامزاده زید (س) در منطقه ۱۸ است. همچنین طول دسترسی‌ها بین دو منطقه، به طور معتنابهی کاهش خواهد یافت. در همین راستا شهروندان دو منطقه از خدمات رفاهی_ اجتماعی و نظایر آنکه در منطقه مجاور قرار گرفته، بهره مند خواهند شد.