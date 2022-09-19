بازدید رئیس جمهور ونزوئلا از محصولات گروه خودروسازی سایپا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، به همت معاونت علمی ریاست جمهوری، حدود ۸۰ شرکت دانش بنیان و خودروسازان ایرانی به منظور ارائه و انتقال فناوری‌های خود در نمایشگاه اختصاصی ایران در ونزوئلا شرکت کرده اند.

در روز اول برگزاری، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور کشور ونزوئلا نمایشگاه را افتتاح کرد و پس از افتتاح، از محصولات ایرانی دانش بنیان و خودروهای گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد.

در بازدید رئیس جمهور کشور ونزوئلا از این نمایشگاه، او گفت: چهار مدل خودرو ایرانی که بین ۱۲ تا ۱۶ هزار دلار قیمت خواهد داشت، در ونزوئلا و از طریق شرکت ونیراتو مونتاژ خواهد شد.

مادورو تاکید کرد: تولید این خودروها موجب صرفه‌جویی اقتصادی مردم این کشور می‌شوند، چرا که برای هر صد کیلومتر تنها هفت لیتر سوخت نیاز دارند.

بر اساس توافق نامه همکاری فی مابین کشور ونزوئلا و خودروسازان ایرانی، بحث واردات خودروهای ایرانی مد نظر دولت کشور ونزوئلا است و در این نمایشگاه با برگزاری جلساتی با حضور وزیر صمت و خودروسازان ایرانی با وزرای راه و ترابری، انرژی و صنایع کشور ونزوئلا راه‌های انجام این توافق نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق این توافق نامه، علاوه بر این که تعداد قابل توجهی خودرو ایرانی به کشور ونزوئلا صادر خواهد شد روند احیای کارخانه ونراتو که حدود ۴۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت سایپا است جهت تولید تعدادی از خودروهای کوییک و ساینا. اس مورد بررسی قرار گرفته است.

گروه خودروسازی سایپا با دو خودرو کوییک اتوماتیک پلاس و ساینا. اس در این نمایشگاه شرکت کرده است. ساینا. اس عنوان‌دار ارزان‌ترین خودرو ایرانی در ونزوئلا خواهد بود. باتوجه به وضعیت اقتصادی ونزوئلا، پیش‌بینی می‌شود که وضعیت فروش محصولات ذکر شده سایپا موفق‌تر از سایر خودروسازان باشد.

بر اساس این گزارش، استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه و محصولات سایپا صورت گرفته و مردم این کشور به محصولات شرکت سایپا علاقمند هستند و به نظر می‌رسد که با حضور در بازار ونزوئلا بتوان شرایط خوبی برای فروش محصولات گروه سایپا ایجاد شود.

گفتنی است، در این نمایشگاه به منظور بررسی وضعیت استقبال و علاقمندی مردم به خودروهای ایرانی، سیستمی راه اندازی شده که بدون دریافت مبلغی، ثبت نام اولیه از این محصولات را انجام می‌دهند و از آغاز نمایشگاه تاکنون حدود ۸ هزار متقاضی خودروهای ایرانی ثبت نام کرده اند که حدود ۴ هزار نفر آنها، متقاضی خرید خودروهای سایپا هستند.