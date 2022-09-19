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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۵۴

رئیس حوزه ریاست جمعیت هلال احمر مطرح کرد؛

اعزام تیم‌های امدادی داوطلب هلال‌احمر به کربلای معلی

اعزام تیم‌های امدادی داوطلب هلال‌احمر به کربلای معلی

رئیس حوزه ریاست جمعیت هلال احمر گفت: با دستور رئیس جمعیت هلال‌احمر و با هدف تقدیر از خدمات انجام‌شده توسط نیروهای امدادی، اقدامات لازم برای اعزام داوطلبان به کربلای معلی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه عالیشوندی رئیس حوزه ریاست جمعیت هلال احمر گفت: هلال احمر در مسیر تحقق هدف والای یاری‌رسانی به مردم و ایجاد رفاه و تضمین سلامت افراد در برگزاری مراسم پرشکوه اربعین ۱۴۰۱ مشارکت کرد و در خدمت به زوار شریف اباعبدالله‌الحسین (ع) با تمام توان و قوا در کنار سایر دستگاه‌های دخیل در این امر، فعالیت داشت.

وی افزود: نیروهای امدادی‏ داوطلب و اعضای غیور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حماسه اربعین، خدمات ارزنده‌ای ارائه دادند که با دستور رئیس جمعیت هلال‌احمر و با هدف تقدیر از خدمات انجام شده، اقدامات لازم برای اعزام داوطلبان به کربلای معلی انجام شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که نیروهای خدوم هلال‌احمر با حضور در مضجع شریف حسین بن علی (ع) غبار خستگی ایام از تن زدوده و با قوت در خدمت به مردم شریف ایران کوشا بوده و در مسیر ارائه خدمات بشردوستانه، یار و همراه هلال‌احمر باشند.

کد مطلب 5593320
مهشید جعفری معظم

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